Рыжий из «Иванушек» открыл памятник самому себе в Сочи

Рыжего из «Иванушек» увековечили. В самом центре Сочи на Платановой аллеи появилась бронзовая скульптура «Счастливчик». Ее прототипом стал солист известной российской группы 90-х Андрей Григорьев-Апполонов. Выбор на него пал неслучайно - певец родился и вырос на курорте, здесь начинал свою творческую карьеру, сюда приезжает на отдых. Повода заглянуть в родные края ему не надо.

Монумент представляет собой мужчину-мечтателя, который, стоя на облаке, держит тучу в руках.

На открытии монумента собрались десятки людей.

- Мне очень приятно, что эту скульптуру сделали мне при жизни в моем родном городе. Обычно такое в нашей стране не практикуется, тем ценнее для меня это событие, - сказал Андрей Григорьев-Апполонов на открытии скульптуры.

Еще музыканту понравилось название памятника - «Счастливчик».

- Наверное, потому, что я вызываю у людей исключительно позитивные эмоции, - предположил певец.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/727092" frameborder="0"></iframe> Андрей Григорьев-Апполонов на открытии памятника Видео: instagram.com/anna_brushko.

- А где тереть скульптуру? - послышался из толпы женский голос.

Оказалось, что рыжий из «Иванушек» этот вопрос предвидел и создал даже целую инструкцию. Например, если потереть голову, то это поможет тем, кто слаб умом, а если в районе груди - тем, кто бессердечен. А, потерев пах бронзового изваяния, можно забыть о бесплодии и импотенции.

Инструкция #потрирыжего

Несмотря на то, что инструкция все же шуточная, многие поклонники начали полировать ладошками скульптуру музыканта, подпевая любимой группе. Сразу после концерта Андрей вместе с другими солистами сфотографировались с фанатами и раздали автографы на память.

Напомним, рыжий из «Иванушек» отметил 49-й День рождения. Праздновал он в Сочи. К выбору площадки для торжества отнесся очень трепетно - чтобы не только кухня хорошая, а музыка – приятная, но и вид был красивым. Поэтому поехал в каньон «Чертовы ворота», что в Хостинском районе Сочи – смотреть там местечко. Хотя здесь можно арендовать и беседку для шашлыков, певец решил забронировал зал в местном кафе. И пока шел к заведению общепита, его узнали отдыхавшие в беседках люди и стали фотографироваться со звездой из «Иванушек».