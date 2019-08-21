Олимпиакос - Краснодар 21 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча Лиги Чемпионов

Дебютант Лиги Чемпионов «Краснодар» после сенсационной победы над «Порту» прошел в раунд плей-офф, где сразится с 44-кратным чемпионом Греции «Олимпиакосом». Проигравший по сумме двух встреч отправится в групповой этап Лиги Европы, победитель – в группу Лиги Чемпионов.

«КП» рассказывает о главных моментах первого матча раунда плей-офф Лиги Чемпионов Олимпиакос - Краснодар 21 августа 2019, который состоится в городе Пирей на стадионе «Георгиос Караискакис» и начнется в 22:00 по московскому времени.

Статистика личных встреч Олимпиакос - Краснодар 21 августа 2019

Для соперников эта встреча станет первой официальной в истории между собой. 12 июля 2014 года команды сыграли на сборах в Австрии: тогда «Краснодар» победил «Олимпиакос» со счетом 2:0.

Прогнозы букмекеров на матч Олимпиакос - Краснодар 21 августа 2019

Фаворит первого матча – «Олимпиакос». Коэффициент на победу хозяев в игре 21 августа – 2,05, на ничью – 3,2, а на победу «Краснодара» - 3,9. Эксперты считают, что в матче не будет много голов.

Прогноз на матч Олимпиакос - Краснодар 21 августа 2019

«Краснодар» не проиграет «Олимпиакосу» на выезде.

Где смотреть онлайн матч Олимпиакос - Краснодар 21 августа 2019

Прямую видеотрансляцию матча Олимпиакос - Краснодар можно посмотреть 21 августа, она начнется в 22:00 по московскому времени на каналах Матч! и МатчПРЕМЬЕР. Руководство телеканалов пообещало, что сбоев на этот раз не будет.

Трансляция матча Олимпиакос - Краснодар 21 августа 2019

За текстовой трансляцией матча Олимпиакос - Краснодар 21 августа 2019 можно следить на сайте kp.ru