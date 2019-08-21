Появилась ориентировка на участника перестрелки в Краснодаре

В обстоятельствах ночной перестрелки на улице Вишняковой, свидетелями которой стали десятки краснодарцев, продолжают разбираться правоохранители. Стало известно о том, что в розыске находится один из стрелявших. На него составили ориентировку и разослали во все отделы полиции, передали гаишникам, которые дежурят в городе.

Ориентировка

Напомним, 20 августа около 23:00 неизвестные открыли огонь из пистолетов на улице Ставропольской, 108 напротив торгового центра на Вишняковском рынке. В перестрелке участвовали около десяти человек. Как сообщают правоохранители, один из них выстрелил в 27-летнего уроженца Дагестана Ильяса Ванатова, жившего на улице Айвазовского. От полученной травмы молодой человек скончался в краснодарской больнице №3, куда его госпитализировали после ЧП.

Кроме того, успели задержать еще одного участника перестрелки с раной в предплечье. Но правоохранителям он заявил, что просто проходил мимо, представился Арамом. Его госпитализировали и прооперировали.

Погибший приехал из Дагестана.

- Отделом полиции в Центральном округе в Краснодаре разыскивается 28-летний уроженец Чеченской Республики Руслан Рукманович Турашов, - сообщается в ориентировке.

Разыскиваемый может передвигаться на белой Lada Priora с номерами «В990ТК95» вместе со своим родственником Мурадом Турашовым. Силовики предупреждают, у мужчин возможно при себе огнестрельное оружие.

На данный момент весь личный состав ориентирован на розыск.

Следственный комитет края возбудил уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой лиц (ч.2 ст. 213 УК РФ), и убийства (ч.1 ст.105 УК РФ). Официально о причинах конфликта правоохранительные органы не сообщают. Однако, как удалось узнать «КП» - Кубань», участники перестрелки не поделили сферы влияния на вещевом рынке. У одного из них было несколько точек.