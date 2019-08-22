2019-08-22T13:48:15+03:00
Происшествия

«Страшно красиво!»: Жители Сочи делятся в соцсетях фото ночной грозы

Стихия разбушевалась под вечер [фото, видео]
Евгения СОРОКА
Поделиться:
Фото: instagram.com/milan__kristyФото: instagram.com/milan__kristy

О непогоде жителям Черноморского побережья сообщили заранее. Как оказалось, синоптики были правы - на Кубань пришла настоящая гроза.

Фото: instagram.com/denizdeonis

Фото: instagram.com/denizdeonis

Услышав прогнозы метеорологов любители красивых снимков схватились за фотоаппараты и стали ждать удачного кадра.

Фото: instagram.com/nika_bvo

Фото: instagram.com/nika_bvo

И вот, когда солнце уже скрылось на горизонте, начала бушевать стихия. Раскаты грома каждые несколько минут сотрясали небо, а гигантские молнии озаряли его яркими вспышками.

Фото: instagram.com/sunstoryfoto

Фото: instagram.com/sunstoryfoto

- Что удивительно, ни капля дождя не упало, - не на шутку удивились жители Сочи. - Зато громыхало сильно, не до сна было!

Заснять грозу на фото и поделились впечатляющими снимками в социальных сетях удалось и жителям Сочи, и отдыхающим в Кабардинке.

Молниеносные ночи в Кабардинке Видео: instagram.com/orfanov_a.

Примечательно, что к утру гроза закончилась, и вновь установилась ясная погода.

Напомним, ранее из-за непогоды аэропорт Сочи перестал принимать самолеты. Несколько самолетов отправили на запасной аэродром в Краснодаре. Однако сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

Фото: instagram.com/marsinggy

Фото: instagram.com/marsinggy

ВАЖНО!

Стихия абсолютно не напугала жителей Сочи. Многие продолжали гулять, отдыхать на пляжах, наблюдая за тем, как мерцают молнии в небе. Правда, спасатели все же рекомендуют в подобных ситуациях, как можно скорее спрятаться в помещении.

Крайне опасно купаться в грозу. Если во время грозы вы в лодке, надо немедленно грести к берегу, на воде вы – самый возвышенный предмет. Поражению ударом молнии способствуют мокрое тело и сырая одежда.

Если вы находитесь в туристическом походе, рекомендуется быстро поставить палатки и, переодевшись в сухую одежду, находиться в них. Металлические предметы (посуду, топоры и т.д.) надо отнести на несколько метров от лагеря.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Сочи: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Банк УРАЛСИБ предлагает срочный депозит «Стратегия»
В Калининском районе мужчина ловил рыбу запрещенными снастями
В Сочи пропала 45-летняя женщина
В Краснодаре в парке «Солнечный остров» снесли веранду
В Кущевском районе за взятку в 30 тысяч рублей осудят сотрудников ДПС
Появилось новое видео ночной перестрелки в Краснодаре
Несколько рейсов из-за грозы не смогли сесть в аэропорту Сочи
ВТБ запустил сайт маркетплейса для продажи непрофильных активов
В Сочи родился кенгуренок
На Кубани злоумышленники проникли в магазин, чтобы украсть продукты
В Краснодаре мужчина ночью напал на девушку
В Краснодаре обновили фасад четырехэтажки на Димитрова
На Кубани увеличилось промышленное производство
В Краснодаре 7 тысяч человек пришли на церемонию поднятия флага России
В центре Краснодара в результате аварии иномарка перевернулась на крышу
После вмешательства прокуратуры в Приморско-Ахтарском районе уничтожили сорняк
В Абинском районе приставы арестовали 17 автомобилей
В Новороссийске трое подростков избили ребенка
На Кубани мужчина напал с ножом на прохожего и похитил у него сумку с деньгами
В Туапсе организация незаконно сбрасывала сточные воды в акваторию Черного моря
Температура воды в Черном море 22 августа 2019 года: В Анапе холодно купаться
Главный онколог Кубани рассказал о причинах колоректального рака
Из Москвы в Анапу отправится первый поезд с «детскими купе»
В Анапе пройдет фестиваль «Киношок»
На Кубани в Бейсугский лиман выпустили более 33 тысяч мальков севрюги
«Краснодар» уступает «Олимпиакосу» после первого тайма