«Страшно красиво!»: Жители Сочи делятся в соцсетях фото ночной грозы

О непогоде жителям Черноморского побережья сообщили заранее. Как оказалось, синоптики были правы - на Кубань пришла настоящая гроза.

Фото: instagram.com/denizdeonis

Услышав прогнозы метеорологов любители красивых снимков схватились за фотоаппараты и стали ждать удачного кадра.

Фото: instagram.com/nika_bvo

И вот, когда солнце уже скрылось на горизонте, начала бушевать стихия. Раскаты грома каждые несколько минут сотрясали небо, а гигантские молнии озаряли его яркими вспышками.

Фото: instagram.com/sunstoryfoto

- Что удивительно, ни капля дождя не упало, - не на шутку удивились жители Сочи. - Зато громыхало сильно, не до сна было!

Заснять грозу на фото и поделились впечатляющими снимками в социальных сетях удалось и жителям Сочи, и отдыхающим в Кабардинке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/727452" frameborder="0"></iframe> Молниеносные ночи в Кабардинке Видео: instagram.com/orfanov_a.

Примечательно, что к утру гроза закончилась, и вновь установилась ясная погода.

Напомним, ранее из-за непогоды аэропорт Сочи перестал принимать самолеты. Несколько самолетов отправили на запасной аэродром в Краснодаре. Однако сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

Фото: instagram.com/marsinggy

ВАЖНО!

Стихия абсолютно не напугала жителей Сочи. Многие продолжали гулять, отдыхать на пляжах, наблюдая за тем, как мерцают молнии в небе. Правда, спасатели все же рекомендуют в подобных ситуациях, как можно скорее спрятаться в помещении.

Крайне опасно купаться в грозу. Если во время грозы вы в лодке, надо немедленно грести к берегу, на воде вы – самый возвышенный предмет. Поражению ударом молнии способствуют мокрое тело и сырая одежда.

Если вы находитесь в туристическом походе, рекомендуется быстро поставить палатки и, переодевшись в сухую одежду, находиться в них. Металлические предметы (посуду, топоры и т.д.) надо отнести на несколько метров от лагеря.