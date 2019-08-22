«Страшно красиво!»: Жители Сочи делятся в соцсетях фото ночной грозы
О непогоде жителям Черноморского побережья сообщили заранее. Как оказалось, синоптики были правы - на Кубань пришла настоящая гроза.
Фото: instagram.com/denizdeonis
Услышав прогнозы метеорологов любители красивых снимков схватились за фотоаппараты и стали ждать удачного кадра.
Фото: instagram.com/nika_bvo
И вот, когда солнце уже скрылось на горизонте, начала бушевать стихия. Раскаты грома каждые несколько минут сотрясали небо, а гигантские молнии озаряли его яркими вспышками.
Фото: instagram.com/sunstoryfoto
- Что удивительно, ни капля дождя не упало, - не на шутку удивились жители Сочи. - Зато громыхало сильно, не до сна было!
Заснять грозу на фото и поделились впечатляющими снимками в социальных сетях удалось и жителям Сочи, и отдыхающим в Кабардинке.
Молниеносные ночи в Кабардинке Видео: instagram.com/orfanov_a.
Примечательно, что к утру гроза закончилась, и вновь установилась ясная погода.
Напомним, ранее из-за непогоды аэропорт Сочи перестал принимать самолеты. Несколько самолетов отправили на запасной аэродром в Краснодаре. Однако сейчас аэропорт работает в штатном режиме.
Фото: instagram.com/marsinggy
ВАЖНО!
Стихия абсолютно не напугала жителей Сочи. Многие продолжали гулять, отдыхать на пляжах, наблюдая за тем, как мерцают молнии в небе. Правда, спасатели все же рекомендуют в подобных ситуациях, как можно скорее спрятаться в помещении.
Крайне опасно купаться в грозу. Если во время грозы вы в лодке, надо немедленно грести к берегу, на воде вы – самый возвышенный предмет. Поражению ударом молнии способствуют мокрое тело и сырая одежда.
Если вы находитесь в туристическом походе, рекомендуется быстро поставить палатки и, переодевшись в сухую одежду, находиться в них. Металлические предметы (посуду, топоры и т.д.) надо отнести на несколько метров от лагеря.
ИСТОЧНИК KP.RU
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