Массажиста детского санатория в Туапсе подозревают в домогательствах к четырем школьникам из Ростова

В детском санаторно-оздоровительном лагере «Зорька», что в Туапсинском районе, разгорелся сексуальный скандал. За домогательства к несовершеннолетним отдыхающим под следствие попал массажист с 20-летним стажем Александр Н. (имя изменено).

Детвора, которая сюда приезжает со всей страны , этого 58-летнего массажиста называла просто – дядя Саша. А взрослые (есть корпус в санатории, в котором селят мам с детьми) хвалили его за золотые руки.

- В санатории особенно понравилось лечение. Помог массажист Александр Н. Он ещё и отличный мануальный терапевт. Стаж работы около 20 лет, работал в крупных санаториях, - такие отзывы о его работе в сети.

Санаторий "Зорька". Фото: zorka.ru

Опыт работы у него действительно большой – в 1986 году окончил Ижевский мединститут, где учился на лечебном факультете, и сразу устроился по специальности. Последние несколько лет трудился в туапсинском санатории.

19 августа с 10:40 до 12:20 этот дядя Саша принимал в своем массажном кабинете ребят из Ростова. Детворе по 10-11 лет. Когда сеанс лечебного массажа закончился, юные отдыхающие разоткровенничались: «Дядя Саша просил снять трусики».

Руководство санатория тут же обратилось в полицию. На место приехал инспектор ПДН опрашивать ребят.

- Массажист санатория в помещении медицинского пункта совершил развратные действия сексуального характера в отношении четырех несовершеннолетних, - сообщил сайту «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах Туапсинского района. – Все ребята – ученики 5 класса различных школ Ростова-на-Дону. Среди них двое мальчиков и столько же девочек.

58-летнего массажиста Александр Н. задержали.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), - прокомментировали «КП»-Кубань» в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. – Идет расследование.