Неспортивная борьба: найдены доказательства того, что матч «Чайка» - «Черноморец» был договорным

Следователи МВД расследуют уникальное уголовное дело по статье «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования». В полиции считают, что матч второго дивизиона в зоне Юг «Чайка» (Песчанокопское) – «Черноморец» (Новороссийск) был договорным. Эта встреча Профессиональной футбольной лиги состоялась 13 мая в селе Песчанокопском, победу со счетом 3:1 праздновали хозяева поля.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/727458" frameborder="0"></iframe> Договорной матч Чайка - Черноморец.Троих защитников Черноморца отстранили на три года от футбольной деятельности после этих эпизодов

По этому уголовному делу прошли более 20 обысков в офисах футбольных клубов и квартирах в Москве, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Адлере и Новороссийске. И они дали результат – найдены доказательства договорного матча.

- Обнаружены и изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу. В ближайшее время несколько игроков команды футбольного клуба «Черноморец» будут приглашены в Следственный департамент МВД России для проведения дальнейших следственных действий. Предварительное расследование продолжается, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Первым о сомнительном характере матча «Чайка» - «Черноморец» сообщил на своей странице гендиректор ФК «Урожай» Дмитрий Градиленко. Краснодарский клуб появился на руинах «Кубани», которую объявили банкротом, и боролся с командой из Песчанокопского за первое место и выход в первый дивизион.

Градиленко обратил внимание на то, что новороссийцы не пропускали четыре матча подряд, а в игре против «Чайки» оборона «Черноморца» рассыпалась. Оба клуба отвергали все обвинения в договорном матче. Однако в Российском футбольном союзе усомнилось в этом, как и в искренности заявлений гендиректора «Урожая».

Источники «КП-Кубань» сообщали, что изначально Градиленко предложил тренеру «Черноморца» стимулирующий бонус в 500 тысяч рублей, в случае, если новороссийцы смогут отобрать очки у «Чайки», но кто-то взвинтил ставки и предложил защитникам команды из города-героя от 1 до 2 миллионов рублей за то, что бы они проиграли этот матч. Кто именно это был до сих пор неизвестно, но выгоду из ситуации очевидно получил ФК «Чайка».

В итоге решением РФС Градиленко был отстранен от футбольной деятельности на один год за попытку повлиять на результат матча. Аналогично был наказан главный тренер ФК «Черноморец» Хазрет Дышеков. А троих защитников клуба из Новороссийска - Станислава Резникова, Ивана Юдина и Анатолия Пуляева отстранили от спорта на три года.

- В ходе детального изучения видеоматериалов матча подготовлено экспертное заключение состава технического комитета РФС. Там было указано, что действия игроков «Черноморца» Пуляева, Резникова, Юдина имеют неспортивный характер и вызывают сомнения в честности ведения спортивной борьбы, - сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Проверка также показала, что остальные футболисты «Черноморца» не знали о том, что участвуют в сомнительном матче.

Футбольные чиновники признали матч договорным и написали заявление в МВД, где возбудили уголовное дело. Тем не менее, результат матча пересмотрен не был, а «Чайка» вышла в ФНЛ, оставив «Урожай» на втором месте.

Представители «Чайки» рассказали, что провели внутреннее расследование, в том числе с проверками на полиграфе и не нашли ни одного футболиста или сотрудника клуба, который бы предлагал вознаграждение игрокам «Черноморца».

- Футболисты «Черноморца» недоумевают: на основании чего их отстраняют на три года от профессии?! Футбол их единственный заработок, у людей есть семьи. Просто потому что футболист, на которого изначально падали все подозрения, решил рассказать интересную историю. И вдруг, абсолютно неожиданно, этот человек становится ключевым информатором (речь идет об игроке «Черноморца» Сергее Обивалине, из-за действий которого был назначен пенальти в ворота «Черноморца» и забит один из голов «Чайки — прим. пресс-службы). Я в шоке. Никто не задумывался: а может он специально так играл и подставлял этих людей? Может этот спектакль был разыгран до того, как все случилось? Этот футболист, кстати, прошел полиграф. И все же надеюсь, что после всех проверок правда восторжествует, - рассказал в интервью пресс-службе «Чайки» президент клуба Андрей Чайка.

Теперь же на все вопросы ответит следствие. Виновным грозит до пяти лет реального лишения свободы.