«Пошла на пляж греть свой новый орех»: украинская Кардашьян похвасталась фотографиями с отдыха в Сочи

26-летняя Инста-дива из Киева Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, для отдыха выбрала вовсе не одесские пляжи, а махнула в российский Сочи.

Фотографиями с черноморского курорта она охотно делилась со своими подписчиками в Инстаграм. Демонстрируя не только идеально ровный загар, но и свои прелести, над которыми колдовали лучшие пластические хирурги Украины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="1136" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/727548" frameborder="0"></iframe> Украинская Кардашьян на отдыхе в Сочи.

Модель отдыхом в Сочи осталась довольна. Фото:instagram.com/alena_omovych

Девушка не скрывает, что сделала не только нос, губы и грудь, но и подтянула ягодицы.

- Побешу вас своими косичками и нереальной попой, которую мне сделал лучший в Киеве пластический хирург, - так подписала снимок Алена, на котором она запечатлена в ярком бикини, стоя на балконе роскошного пятизвездочного сочинского отеля. С него, кстати, открывается потрясающий вид на море. А за номер в сутки здесь берут от 15 000 рублей.

Это снимок инста-дива подписала так: "Пошла на пляж греть свой новый орех". Фото:instagram.com/alena_omovych

- Пошла на пляж греть свой новый орех, - написала уже в самом конце поста инста-модель

За несколько дней, которые украинская Кардашьян провела в Сочи, девушка меняла купальники и позировала в микроскопических бикини на фоне местных достопримечательностей. А от Розы Хутор Алена Омович осталась в восторге.

Алена Омович в номере сочинского отеля, сутки в котором стоят от 15 000 рублей. Фото:instagram.com/alena_omovych

- Спасибо всем, кто посоветовал это место. Теперь моя цель – приехать сюда зимой, - написала девушка у себя в Инстаграм. На фото она позировала в микроскопическом бикини уже на фоне озера на горнолыжном курорте.