В Сочи задержали участников перестрелки около Вишняковского рынка

Вечером в четверг, 22 августа, стало известно о том, что силовики задержали участников перестрелки, которая произошла около Вишняковского рынка.

Как сообщают СМИ, их поймали в Адлерском районе Сочи. Установить местонахождение беглецов удалось после допроса трех мужчин, которых удалось поймали спустя несколько часов после ЧП. Точное количество задержанных не уточняется, однако предположительно, среди них - 28-летний уроженец Чеченской Республики Руслан Рукманович Турашов. На него ранее была составлена ориентировка, мужчину объявили в розыск и подозревают в убийстве 27-летнего дагестанца.

Напомним, в обстоятельствах происшествия на улице Ставропольской около Вишняковского рынка разбираются следователи. Свидетелями ночной перестрелки стали десятки людей, который успели заснять происходящее на видео. По словам очевидцев, в перестрелке участвовали около десяти человек. Двоих на скорой увезли в больницу.

Позже выяснилось, один из мужчин выстрелил в 27-летнего уроженца Дагестана Ильяса Ванатова, жившего на улице Айвазовского. От полученной травмы молодой человек скончался в краснодарской больнице №3, куда его госпитализировали после ЧП.

Кроме того, ранение получил 25-летний Арам Г. Его поймали сразу же после перестрелки с раной в предплечье. Правоохранителям он заявил, что просто проходил мимо. Экстренно его доставили в больницу, там же прооперировали. Сейчас он задержан. Вместе с ним на допросе находятся 37-летний Шарип К. и 37-летний Самвел К.

Следственный комитет края возбудил уголовное дело по факту хулиганства, совершенного группой лиц (ч.2 ст. 213 УК РФ) и убийства 27-летнего мужчины (ч.1 ст.105 УК РФ).

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С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

В Краснодаре в больнице умер один из участников ночной перестрелки на улице Вишняковой

По словам очевидцев, в перестрелке участвовали около десяти человек, есть раненые. Двоих на скорой увезли в больницу. 27-летний мужчина был с тяжелым ранением, потерял много крови, его жизнь врачам спасти не удалось (читайте далее)