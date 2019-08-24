Краснодар - Локомотив 24 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча 7 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Центральный матч седьмого тура чемпионата России состоится в Краснодаре, где «быки» сыграют с московским «Локомотивом». Соперники после шести матчей делят вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в активе по 13 очков.

«КП» рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Краснодар - Локомотив 24 августа 2019.

Статистика личных встреч Краснодар - Локомотив 24 августа 2019

История противостояния «Краснодара» с «Локомотивом» насчитывает 16 официальных матчей, все – в рамках Премьер-лиги. В этих играх на счету «быков» 5 побед, 1 ничья и 10 поражений при разнице мячей 18:26. В домашних матчах «Краснодар» одержал 4 победы при 4 поражениях и разнице мячей 12:13.

Прогнозы букмекеров на матч Краснодар - Локомотив 24 августа 2019

Букмекеры считают шансы команд на победу примерно равными, отдавая небольшое предпочтение «Локомотиву». Коэффициент на победу хозяев в игре 24 августа – 2,8, на ничью – 3,3, а на победу «Краснодара» - 2,65.

Прогноз на матч Краснодар - Локомотив 24 августа 2019

«Локомотив» не проиграет на выезде.

Где смотреть онлайн матч Краснодар - Локомотив 24 августа 2019

Прямую видеотрансляцию матча Краснодар - Локомотив можно посмотреть 24 августа, она начнется в 19:00 по московскому времени на канале Матч Премьер.

Трансляция матча Краснодар - Локомотив 24 августа 2019

За текстовой трансляцией матча Краснодар - Локомотив 24 августа 2019 можно следить на сайте kp.ru

Краснодар - Локомотив. 0:1. Гжегош Крыховяк, ошибка Матвея Сафонова.Гол Локомотива в ворота Краснодара 24 августа, Сафонов ошибся, забил Крыховяк