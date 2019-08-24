2019-08-24T19:51:53+03:00
Спорт

Краснодар - Локомотив 24 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча 7 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Футбол, матч Краснодар - Локомотив 24 августа 2019. Смотреть онлайн, прямая трансляция. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 7 тура РПЛ
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
Поделиться:
Онлайн трансляция матча Краснодар - Локомотив Фото: Андрей Шрамко/ФК "Краснодар"Онлайн трансляция матча Краснодар - Локомотив Фото: Андрей Шрамко/ФК "Краснодар"
Изменить размер текста:

Центральный матч седьмого тура чемпионата России состоится в Краснодаре, где «быки» сыграют с московским «Локомотивом». Соперники после шести матчей делят вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в активе по 13 очков.

«КП» рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Краснодар - Локомотив 24 августа 2019.

Статистика личных встреч Краснодар - Локомотив 24 августа 2019

История противостояния «Краснодара» с «Локомотивом» насчитывает 16 официальных матчей, все – в рамках Премьер-лиги. В этих играх на счету «быков» 5 побед, 1 ничья и 10 поражений при разнице мячей 18:26. В домашних матчах «Краснодар» одержал 4 победы при 4 поражениях и разнице мячей 12:13.

Прогнозы букмекеров на матч Краснодар - Локомотив 24 августа 2019

Букмекеры считают шансы команд на победу примерно равными, отдавая небольшое предпочтение «Локомотиву». Коэффициент на победу хозяев в игре 24 августа – 2,8, на ничью – 3,3, а на победу «Краснодара» - 2,65.

Прогноз на матч Краснодар - Локомотив 24 августа 2019

«Локомотив» не проиграет на выезде.

Где смотреть онлайн матч Краснодар - Локомотив 24 августа 2019

Прямую видеотрансляцию матча Краснодар - Локомотив можно посмотреть 24 августа, она начнется в 19:00 по московскому времени на канале Матч Премьер.

Трансляция матча Краснодар - Локомотив 24 августа 2019

За текстовой трансляцией матча Краснодар - Локомотив 24 августа 2019 можно следить на сайте kp.ru

Краснодар - Локомотив. 0:1. Гжегош Крыховяк, ошибка Матвея Сафонова.Гол Локомотива в ворота Краснодара 24 августа, Сафонов ошибся, забил Крыховяк

Краснодар - Локомотив. 1:1. Магомед-Шапи Сулейманов, Российская Премьер-Лига, 7 тур 24.08.2019.Краснодар - Локомотив. 1:1. Магомед-Шапи Сулейманов сравнял счет

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ФК «Краснодар»»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Ливерпуль - Арсенал 24 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча 3 тура чемпионата Англии АПЛ по футболу
Футбол, матч Ливерпуль - Арсенал 24 августа 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 24 августа 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 3 тура чемпионата Англии АПЛ по футболу
Новости 24
Защитник "Локомотива" получил черепно-мозговую травму во время матча с "Краснодаром"
На Сочи надвигается сильный шторм
В Краснодаре в доме по Атарбекова капитально отремонтировали систему электроснабжения
В Краснодаре на выходных ограничат движение транспорта
В Адлерском районе Сочи построят велодорожку и отремонтируют спортивные площадки
Росгвардейцы вытащили пострадавщих в ДТП до приезда медиков в Краснодаре
Температура воды в Черном море 24 августа 2019 года: теплее всего купаться в Архипо-Осиповке
На Кубани выжившую в аварии 6-летнюю девочку увезли в больницу
На Кубани с начала 2019 года построили свыше 2 млн кв. метров жилья
В Краснодаре пройдет Всероссийская акция «Ночь кино»
На Кубани продолжается борьба с торговцами-нелегалами
Выделенные полосы в Краснодаре очистят от припаркованного транспорта
Директор детского санатория в Сочи незаконно выплатил жене 250 тысяч рублей зарплаты
В Краснодаре сдают очередной долгострой - ЖК «Изумрудный»
Грузовики продолжают ездить по закрытому для них Яблоновскому мосту в Краснодаре
Две девочки попали в больницу Новороссийска с ожогами пищевода
У каждого своя правда: в Краснодаре продолжается «война за свет» между предпринимателем и местной жительницей
В Краснодаре из раздевалки фитнес-клуба украли швейцарские часы и крупную сумму
В одной из школ Краснодара в новом учебном году откроют 24 первых класса
Путин поддержит в Сочи юных российских хоккеистов
ВТБ запустил виртуального помощника в мобильном приложении
На Кубани в 2019 году на возведение соцобъектов выделят более 7,5 млрд рублей
В Сочинском национальном парке снимут «Ворониных»
В Краснодаре на выходных пройдет праздник «Семья на спорте»
В Краснодаре на Сормовской потушили крупный пожар на складе
В Павловском районе День здоровья посвятят профилактике болезней вен
В Краснодаре в многоэтажке загорелась квартира
В Красноармейском районе подросток на мотоскутере сбил мужчину