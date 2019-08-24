Установлена личность пилота, погибшего при крушении вертолета МИ-2 на Кубани

По предварительной информации, потерпевший крушение в Каневском районе Краснодарского края вертолет был самодельным и доработанным на основе старого Ми-2.

- Личность погибшего пилота установили сразу же. Им оказался 63-летний Николай Б. - сообщил "Комсомольской правде" - Кубань" источник, знакомый с ситуацией.

В прошлом году Николай в соцсетях публиковал фотографии на фоне авиатехники. А под снимком комментировал, что планирует на этом вертолете поработать летний сезон 2019 года. Судя по комментариям, винтокрылую машину переделывали неоднократно.

- Закатили... теперь собрали на сезон 2019, - отвечал Николай на вопросы под фото.

Причины и обстоятельства трагедии выясняются. Фото предоставлено очевидцами

Ранее "Комсомолка" сообщала, что вертолет МИ-2 упал около шести часов вечера 24 августа. Пилот проводил сельхозработы. По предварительным данным, при снижении высоты авиатехнику отбросило порывом ветра в сторону лесополосы. Летчик не смог удержать управление и зацепился правым колесом за деревья. После крушения МИ-2 загорелся, а пилот выбраться из кабины не смог, погиб на месте. По факту крушения проводятся доследственные проверки.

- Скорее всего пилот не выдержал высоту. Летчик был опытным, и на вылет у него было разрешение, - сообщил глава Каневского района Александр Герасименко.

По предварительным данным, вертолет принадлежал индивидуальному предпринимателю из Майкопа.