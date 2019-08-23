«Не надо паники»: В Роспотребнадзоре опровергли распространение комаров-переносчиков вирусов на Кубани

Жителей России напугали, что из-за увеличившейся популяции комаров, им может грозить заражение диковинными, казалось, инфекциями. Так, после масштабного исследования эпидемиологами на юге страны была выявлена пугающая тенденция: опасные насекомые из Египта и Юго-Восточной Азии — переносчики вирусов Денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки — получили широкое распространение вдоль всего Черноморского побережья и в Крыму. Если зараженный комар укусит человека, смертоносная эпидемия может охватить весь регион.

Однако в Роспотребнадзоре Краснодарского края парировали ученым - число заболевших редкими вирусными инфекциями на уровне 50-х годов.

- Ни о какой эпидемии и близко речи нет, - поясняли "КП" - Кубань" пресс-секретарь ведомства Ирина Воронкова. - Число заболевших одной из самых грозных лихорадок - Западного Нила - 7 человек в Краснодарском крае. Такое количество случаев фиксируется каждый год. И ни одного летального. То же самое с желтой лихорадкой - единичные случаи.

В ведомстве подчеркнули, что увеличение популяции комаров связано с нежарким и одновременно влажным летом. При температуре воздуха +32+35 градусов личинки комаров погибают.

- Все эти особи, переносчики трансмиссивных инфекций, живут у нас веками. К примеру, малярийные комары жили на Кубани еще во времена Екатерины, - продолжает Ирина Воронкова. - Здесь располагался химико-бактериологический институт. В нем работали такие светила, как профессор Савченко, который был известен на весь мир. Здесь готовили препараты от малярии, различные сыворотки. Однако изжили это все.

В Роспотребнадзоре заявили, что специально вылавливали насекомых в районах, где зафиксирован случай заболевания. Например, в Красноармейском районе Кубани. Но носителя лихорадки там не нашли.

Однако борьбу с кровососущими насекомыми со стороны местных властей этот никак не отменяет, подчеркнули в ведомстве.

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