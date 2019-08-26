Урал - Сочи 26 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча 7 тура чемпионата России по футболу РПЛ.

Программу 7-го тура Российской премьер-лиги завершит матч Урал – Сочи, который пройдет в Екатеринбурге. В турнирной таблице после шести туров «Урал» находится с 7 очками на 11 месте. Футболисты «Сочи» расположились на 15-й строчке.Хозяева постараются приблизиться к уплотнившейся группе лидеров, а гости добыть свою первую победу.

«КП» рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Урал - Сочи 26 августа 2019.

Статистика личных встреч Урал - Сочи 26 августа

Команды встретятся впервые

Прогнозы букмекеров на матч Урал - Сочи 26 августа 2019

Букмекеры считают Урал фаворитом встречи. Коэффициент на победу «шмелей» 2,25, на ничью – 3,2, а на победу «барсов» - 3,4.

Прогноз на матч Урал - Сочи 26 августа 2019

«Сочи» не проиграет на выезде.

Где смотреть онлайн матч Урал - Сочи 26 августа 2019

Прямую видеотрансляцию матча Урал - Сочи можно посмотреть 26 августа, она начнется в 18:00 по московскому времени на канале Матч Премьер.

Трансляция матча Урал - Сочи 26 августа 2019

За текстовой трансляцией матча Урал - Сочи 26 августа 26 августа 2019 можно следить на сайте kp.ru