2019-08-26T17:17:13+03:00
Спорт

Урал - Сочи 26 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча 7 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Футбол, матч Урал - Сочи 26 августа 2019. Смотреть онлайн, прямая трансляция. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 7 тура РПЛ
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Урал - Сочи, прямая трансляция матча 7-го тура. Дмитрий Полоз, нападающий ФК "Сочи" Фото: ФК "Сочи"Урал - Сочи, прямая трансляция матча 7-го тура. Дмитрий Полоз, нападающий ФК "Сочи" Фото: ФК "Сочи"
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Программу 7-го тура Российской премьер-лиги завершит матч УралСочи, который пройдет в Екатеринбурге. В турнирной таблице после шести туров «Урал» находится с 7 очками на 11 месте. Футболисты «Сочи» расположились на 15-й строчке.Хозяева постараются приблизиться к уплотнившейся группе лидеров, а гости добыть свою первую победу.

«КП» рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Урал - Сочи 26 августа 2019.

Статистика личных встреч Урал - Сочи 26 августа

Команды встретятся впервые

Прогнозы букмекеров на матч Урал - Сочи 26 августа 2019

Букмекеры считают Урал фаворитом встречи. Коэффициент на победу «шмелей» 2,25, на ничью – 3,2, а на победу «барсов» - 3,4.

Прогноз на матч Урал - Сочи 26 августа 2019

«Сочи» не проиграет на выезде.

Где смотреть онлайн матч Урал - Сочи 26 августа 2019

Прямую видеотрансляцию матча Урал - Сочи можно посмотреть 26 августа, она начнется в 18:00 по московскому времени на канале Матч Премьер.

Трансляция матча Урал - Сочи 26 августа 2019

За текстовой трансляцией матча Урал - Сочи 26 августа 26 августа 2019 можно следить на сайте kp.ru

Урал - Сочи 26 августа 2019: прямая онлайн-трансляция матча 7 тура чемпионата России по футболу РПЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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