Главный тренер ФК «Краснодар»: Мы готовы постараться сделать чудо

Футболисты и тренеры «Краснодара» убеждены в том, что нет ничего невозможного и готовы дать бой «Олимпиакосу» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Чемпионов. Первая игра в Греции завершилась для российского клуба разгромом со счетом 4:0, теперь «быкам» надо забить сопернику, который не пропустил ни одного гола в шести играх текущего сезона, пять мячей.

— Для нас самое важное — в глазах наших болельщиков выглядеть командой, которая неравнодушна, которая отдаст все силы. Тогда все будет возможно. Нам понадобится удача, которая подкрепится поддержкой болельщиков и их желанием нас гнать вперед, - рассказал перед игрой главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев.

Тренерский штаб «горожан» ожидает, что гости будут играть вторым номером, удерживая полностью устраивающий их счет, а самим краснодарцам придется рисковать. При этом жизненно важно сыграть надежно в обороне.

— Если мы поведем в первом тайме, это будет хорошим залогом. Забитый мяч в первой половине может перенести эмоции на второй тайм, дать посыл, для того, чтобы все уравновесить. Если вы заметили, игра с «Олимпиакосом» определилась в последние 12 минут. При этом соперник забил свой первый гол в первом тайме. Все может перевернуться, мы можем все изменить. Все футболисты готовы к этому, в том числе наш тренерский штаб. Мы готовы постараться сделать чудо, - отметил Сергей Матвеев.

Команде в ответном матче точно не помогут Реми Кабелла, который получил серьезную травму в первой игре, не сыграет Александр Мартынович, под вопросом участие в матче нападающего Ари. Зато сыграет Магомед-Шапи Сулейманов, который признался, что от себя гола в каждом матче.

— Нет ничего невозможного. Есть много подобных случаев. После игры надо знать, что оставили все силы на поле. Нам надо выйти с запредельным настроем. Пока не все решено, - заметил молодой нападающий.

Ответный матч раунда плей-офф Лиги Чемпионов Краснодар - Олимпиакос состоися 27 августа на стадионе "Краснодар" и начнется в 22:00.