2019-08-26T18:39:31+03:00
Происшествия

Побитый казаками в Геленджике мужчина записал видеообращение

В нем 30-летний Константин Московский рассказывает в подробностях, как все было[видео]
Ольга ШАХОВА@olgakomsomolka
Поделиться:
Драка в ГеленджикеДрака в Геленджике
Изменить размер текста:

Пока каких-либо комментариев в Кубанском казачьем войске по поводу ЧП в Геленджике не дают. Зато пострадавший не скрывается, а дает интервью и даже записал видеообращение, которое передал сайту «КП»-Кубань.

24 августа, когда Геленджик отмечал День города, в сквере на лавочке сидели двое казаков. К ним подошел 30-летний управляющий автозаправочного комплекса города Константин Московский, сел рядом и попросил сфотографироваться. Бравые хлопцы ответили, что они при исполнении и с ними нельзя фотографироваться. А дальше завязалась потасовка. Казаки напали на мужчину и поколотили его, разбив нос и подбородок.

Избитого сотрудника АЗС забрали с места ЧП полицейские.

Драка в Геленджике - запись с камер.

- Они увезли меня в отделение, где меня уже ждала скорая, за что им большое спасибо, - говорит Константин.

В своем четырехминутном видеообращении мужчина в подробностях рассказал, как все было на самом деле.

- Мы прогуливались с товарищем по городу, проходили мимо выставки восковых фигур. Я подошел к казакам, чтобы сфотографироваться с ними, попросил подвинуться на лавочке. Рядом еще сидел пожилой мужчина. Все подвинулись. Я заговорил с казаками и попросил сфотографироваться. Получил отказ. Они сказали, что они при исполнении. Я спросил, при каком? На что начались грубые высказывания в мой адрес. А потом один из казаков встал и начал кричать. Сидевший рядом пожилой мужчина, испугавшись его криков, встал и отошел в сторону. Я попросил меня не оскорблять, на что получил толчок в грудь и удар. В ответ я пытался обороняться. Но подлетели еще порядка восьми человек и стали меня бить. Мои товарищи хотели защитить меня, но их не пускали. Меня били ногами по груди, по лицу. На просьбу остановиться - никак не реагировали. А потом прыснули перцовым баллончиком в лицо. Я ничего не видел, глаза не мог открыть. Но потом приехали полицейские, погрузили в свой автомобиль и вызвали мне скорую. Врачи промыли глаза от перцовой смеси, а потом увезли в травматологическое отделение. Потом меня направили на судебно-медицинскую экспертизу, я ее прошел.

Драка в Геленджике.

Константин считает, что казаки проявили себя не с лучшей стороны.

- Но на примирение я идти не собираюсь. Это дело принципиальное и я доведу это дело до конца, - резюмировал Константин Московский.

Видеообращение избитого казаками мужчины.

Как рассказал «КП»-Кубань» побитый мужчина, кто-то из казачества уже пытался с ним поговорить.

- Ко мне подходил сотрудник полиции и спрашивал, не против, если со мной переговорит начальник казаков, но я отказался, - пояснил мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Тбилисском районе благоустроят два парка
Следком возбудил уголовное дело в отношении полицейских, которые склонили к сексу 17-летнюю волейболистку
На краснодарском коллекторе «Головатовский» завершили работы по санации
На Кубани создают новые маршруты для туристов
Кубанские фермеры получили более 3 млрд рублей субсидий
ВТБ развивает цифровые каналы для инвестиций с РБК
«Ростелеком» сделает уличное освещение в Новороссийске «умным»
В Белореченском районе открыли бальнеологический комплекс за 150 млн рублей
Новое жилье в Краснодаре за год подорожало на 10%
Кубанские автосалоны и мастерские заработали почти 100 млрд рублей
В Краснодаре построят три новых школы и четыре детских сада
В Анапе трое полицейских изнасиловали 17-летнюю волейболистку
Звезды российской эстрады бесплатно выступят для жителей и гостей Сочи
В Сочи задержали еще одного участника перестрелки в Краснодаре
В центре Краснодара горит двухэтажный дом
Парк «Краснодар» подтопили сточные воды
В Анапе задержали петербуржца с марихуаной в поясной сумке
Краснодарские сотрудники МТС признаны лучшими в профессии
В хутор Ленина вернули горячую воду