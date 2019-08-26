Побитый казаками в Геленджике мужчина записал видеообращение

Пока каких-либо комментариев в Кубанском казачьем войске по поводу ЧП в Геленджике не дают. Зато пострадавший не скрывается, а дает интервью и даже записал видеообращение, которое передал сайту «КП»-Кубань.

24 августа, когда Геленджик отмечал День города, в сквере на лавочке сидели двое казаков. К ним подошел 30-летний управляющий автозаправочного комплекса города Константин Московский, сел рядом и попросил сфотографироваться. Бравые хлопцы ответили, что они при исполнении и с ними нельзя фотографироваться. А дальше завязалась потасовка. Казаки напали на мужчину и поколотили его, разбив нос и подбородок.

Избитого сотрудника АЗС забрали с места ЧП полицейские.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="272" height="272" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/727993" frameborder="0"></iframe> Драка в Геленджике - запись с камер.

- Они увезли меня в отделение, где меня уже ждала скорая, за что им большое спасибо, - говорит Константин.

В своем четырехминутном видеообращении мужчина в подробностях рассказал, как все было на самом деле.

- Мы прогуливались с товарищем по городу, проходили мимо выставки восковых фигур. Я подошел к казакам, чтобы сфотографироваться с ними, попросил подвинуться на лавочке. Рядом еще сидел пожилой мужчина. Все подвинулись. Я заговорил с казаками и попросил сфотографироваться. Получил отказ. Они сказали, что они при исполнении. Я спросил, при каком? На что начались грубые высказывания в мой адрес. А потом один из казаков встал и начал кричать. Сидевший рядом пожилой мужчина, испугавшись его криков, встал и отошел в сторону. Я попросил меня не оскорблять, на что получил толчок в грудь и удар. В ответ я пытался обороняться. Но подлетели еще порядка восьми человек и стали меня бить. Мои товарищи хотели защитить меня, но их не пускали. Меня били ногами по груди, по лицу. На просьбу остановиться - никак не реагировали. А потом прыснули перцовым баллончиком в лицо. Я ничего не видел, глаза не мог открыть. Но потом приехали полицейские, погрузили в свой автомобиль и вызвали мне скорую. Врачи промыли глаза от перцовой смеси, а потом увезли в травматологическое отделение. Потом меня направили на судебно-медицинскую экспертизу, я ее прошел.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="368" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/727992" frameborder="0"></iframe> Драка в Геленджике.

Константин считает, что казаки проявили себя не с лучшей стороны.

- Но на примирение я идти не собираюсь. Это дело принципиальное и я доведу это дело до конца, - резюмировал Константин Московский.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/728191" frameborder="0"></iframe> Видеообращение избитого казаками мужчины.

Как рассказал «КП»-Кубань» побитый мужчина, кто-то из казачества уже пытался с ним поговорить.

- Ко мне подходил сотрудник полиции и спрашивал, не против, если со мной переговорит начальник казаков, но я отказался, - пояснил мужчина.