2019-08-27T13:01:16+03:00
Происшествия

Стали известны личности полицейских, склонивших к сексу 17-летнюю волейболистку в Анапе

Правоохранители застукали на пляже парочку, занимавшуюся сексом, но «воспитательную работу» решили провести только со спортсменкой [фото, видео]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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С бывшими правоохранителями сейчас работают следователи.С бывшими правоохранителями сейчас работают следователи.
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История, произошедшая на пляже в Витязево, получила такой общественный резонанс, что уже на следующий день работу потеряли не только сотрудники патрульно-постовой службы, но и начальник отдела МВД России по Анапе. А сейчас стали известны личности героев громкой истории.

- На пляже в ту ночь дежурили 28-летний Алий К., который работал в органах внутренних дел с июня 2015 года, 26-летний Рустам Н., в органах внутренних дел он с ноября 2014 года. Оба они прикомандированы в распоряжение ОМВД по Анапе, - сообщил «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - Также известно, что с ними был 28-летний Леонид П., в органах внутренних дел он работает с июня 2015 года водителем.

Но только в отношении двух сотрудников полиции возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 133 УК РФ ("Понуждение к действиям сексуального характера").

Как удалось узнать «КП» - Кубань», все произошло в ночь на 26 августа на пляже «Паралия». На побережье отдыхала парочка. Под шум волн они решили заняться любовью, да так увлеклись, что даже не заметили, как к ним подошли полицейские. Один из правоохранителей включил фонарик на мобильнике. Молодые люди, прикрываясь, попытались убежать.

Полицейские застали парочку на пляже в Анапе.

Молодой человек удрал быстро, а вот девушка, которой еще не исполнилось 18 лет, не успела. С ней-то правоохранители и решили провести «воспитательную работу». Они пригрозили ей учетом в отделе ПДН. Испугавшись, девушка согласилась на условия правоохранителей. Двое оборотней в погонах не растерялись и заставили ее заниматься оральным сексом, а третий просто стоял рядом и наблюдал.

Как позже выяснится, их жертвой стала 17-летняя спортсменка из Липецка, игрок юношеской сборной России по волейболу Светлана (имя изменено - Авт.). В Анапе у нее проходили сборы.

После надругательства на пляже правоохранители отвезли спортсменку в спортивный комплекс «Волейград». Из-за позднего времени возвращения воспитанницы неладное заподозрил тренер. Ей-то девушка и призналась в том, что с ней произошло на пляже, после чего последовало обращение в правоохранительные органы.

Начали проверки, выяснения всех обстоятельств.

- Полицейские обнаружили на пляже пьяную несовершеннолетнюю. Предложили проследовать на стационарный пост полиции № 7 для составления административных материалов. Испугавшись возможных неприятностей на сборах, девушка сама предложила указанным сотрудникам полиции об этом никому не сообщать за вступление с ней в половую связь, - говорит «КП» - Кубань» источник, знакомый с ситуацией. - После чего Леонид и Рустам на пляже по согласию вступили с ней в половую связь. Указанные обстоятельства подтверждаются показаниями сотрудников полиции.

Также результаты медицинского освидетельствования показали, что Светлана, действительно, была пьяна - 0,59 промилле алкоголя (это примерно литр пива).

- Внешним осмотром видимых телесных повреждений не выявлено, одежда не порвана, - добавил источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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