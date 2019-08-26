Полицейских, склонивших к сексу 17-летнюю волейболистку в Анапе, уволили

В полиции Кубани прокомментировали ЧП, которое произошло в ночь на 26 августа в Анапе. Там трое полицейских изнасиловали 17-летнюю волейболистку из юношеской сборной России.

- Дело находится на контроле у начальника кубанского Главка, назначена проверка. Сотрудников полиции уволили из органов по отрицательным мотивам, - сообщили сайту «КП»-Кубань» в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю. - В отношении их непосредственных руководителей решается вопрос об увольнении из органов внутренних дел. От исполнения служебных обязанностей отстранен начальник отдела МВД России по Анапе.

Напомним, полицейские обнаружили на пляже парня и несовершеннолетнюю девушку. Молодого человека они отпустили, а девушке сказали, что сдадут ее инспектору ПДН. Она испугалась и предложила сотрудникам сделать все, что они хотят, что бы ее отпустили.

- Двое полицейских занялись с ней сексом, а третий стоял и смотрел. А когда все закончилось, они отвезли ее в спортивный комплекс Волейград, в котором проходила сборы спортсменка, - рассказал источник в правоохранительных органах региона.

Полицию вызвал тренер девушки после того, как она поздно ночью вернулась в спортивный комплекс и все рассказала ему.

Следственный отдел Анапы СУ СК РФ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело.

- В отношении сотрудников полиции возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 133 УК РФ ("Понуждение к действиям сексуального характера"), - сообщила старший помощник руководителя кубанского Следкома Элла Тюкова.