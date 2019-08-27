Кубанское казачье войско поддержало казака, избившего парня в Геленджике
С 24 августа, когда и случился этот конфликт, Кубанское казачье войско никак не комментировало драку. Но через три дня все-таки сообщили, что думают по этому поводу.
- Кубанское казачье войско в случае возникновения конфликтных ситуаций не поддерживает методы силового решения вопросов, - говорится в официальном сообщении Кубанского казачьего войска. - Однако, учитывая затронутые честь и достоинство казака, а также вопиющее хамское отношение к престарелому человеку, считает действия казака в данном случае обоснованными и отвечающими естественному поведению мужчины.
Напомним, конфликт произошел в День города Геленджика. К сидящем на лавочке двоим казакам и старику подсел 30-летний сотрудник АЗС Константин Московский. Как рассказывал сам парень, он попросил казаков с ними сфотографироваться.
Драка в Геленджике - запись с камер.
- Они мне ответили, что при исполнении и не могут фотографироваться. На что я спросил у них, при каком еще исполнении и что исполняют, - рассказывал сайту «КП»-Кубань» Константин. – На что получил удар по лицу, а потом и вовсе меня пинали ногами, разбили нос и подбородок.
Про старика пострадавший тоже рассказал. И даже записал видеообращение:
- Я дедушке не мешал, когда он услышал, что меня начали оскорблять казаки, встал и ушел, - пояснил пострадавший.
Видеообращение избитого казаками мужчины.
Однако у геленджикских казаков была другая версия:
- Комментируя данную дрaку, хочу сказaть, что, конечно, никто из казaков не настроен на грубое решение конфликтов. Но в дaнном случае, когда нетрезвые молодчики повели себя нагло по отношению к пожилому горожанину, и после зaмечания в их aдрес начали оскорблять заступaвший на службу пaтруль, понимaю, что сдержаться было трудно, - сказал атаман Геленджикского районного казачьего общества Константин Зырянов. - Во-первых, казaк заступился за 82-летнего дедушку, во-вторых, он защищал честь и достоинство кубaнского казака. В ответ на оскорбления пьяного хaма оттолкнул его, после чего получил удaр кулаком в лицо. Казак, о котором идёт речь, состоит в нашем обществе с 2017 года. Сергей Осауленко очень чёткий, исполнительный, дисциплинированный человек.
Драка в Геленджике.
А полиция продолжает проверку…
ИСТОЧНИК KP.RU