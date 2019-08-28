«Нам запретили ходить вечером по улицам»: Отчим до смерти забивший 4-летнюю падчерицу может скрываться в Адыгеи

Смерть 4-летней Машеньки (имя изменено - Авт.) сейчас обсуждает вся станица Темиргоевская. Именно здесь последние пару месяцев жила 25-летняя Дарья Г. (имя изменено - Авт.) вместе с двумя детьми - дочкой и маленьким сыном. Поднимала женщина ребят одна, родной отец сбежал практически сразу после рождения.

А недавно в доме поселился и возлюбленный женщины, 35-летний Виктор Гузик.

- Он вроде бы хороший, деньги в семью приносил, по дому помогал. Но грубый. Часто мог оскорбить, а не так давно начал уже и руку поднимать на детей. Часто делал это, пока жены не было дома. Но и у нее на глазах мог так жестоко воспитывать, - рассказывают знакомые семьи. - А Даша, знаете, устала уже одна быть, наверное, думала: «всяко лучше, чем без мужика». Вот и терпела все это.

Очередное воспитание закончилось для 4-летней Машеньки больничной койкой. Отчиму не понравилось поведение малышки - девочка весь вечер капризничала и он начал ругать ее. Когда же Маша расплакалась, он стал успокаивать ее, но по-своему - тумаками.

- То, что он сделал, просто не укладывается в голове. Он избивал ее ногами, удары наносил по голове и спине. Продолжалось это 3 дня, - рассказывают жители станицы.

4-летняя девочка скончалась в карете скорой помощи.

Все это время Машенька плохо ела и постоянно говорила, что болит голова. Но мужчина не реагировал на ее жалобы. 27 августа она потеряла сознание. Испугавшись, отчим вызвал скорую - врачам сказал, что ребенок упал с лестницы. Вот только до больницы девочку довезти не успели.

- Несмотря на оказанную медицинскую помощь, потерпевшая скончалась в автомобиле скорой в результате причиной ей тупой травмы живота, - пояснили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Уже в морге обнаружилось, что у девочки опухоль мозга и буквально сломан позвоночник.

По некоторым данным, в больнице сейчас находится и брат 4-летней девочки. У него также зафиксированы побои.

Сейчас 35-летний Виктор Гузик находится в розыске. Ориентировку на него разослали во все районы края. Как удалось узнать «КП» - Кубань», мужчину видели в районе Адыгеи.

- Одна женщина встретила его около хутора Кирова (в часе езды от Темиргоевской - Авт.). Он шел вдоль реки Лаба с топором. Побежал он на Адыгею, скрываться в лесу. Правоохранители предупредили всех местных жителей о том, чтобы люди с наступлением темноты на улицу не выходили и были осторожны, пока этого человека не найдут, - рассказала «Комсомольской правде» - Кубань» женщина, знакомая с ситуацией.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», пострадавшая семья на учете в местном органе опеки не состояла. На данный момент сотрудники аппарата уполномоченного по правам ребенка вместе с прокуратурой выехали в станицу Темиргоевскую.

Всех, кто-либо владеет какой-то информацией о местонахождении Виктора Гузика, следствие просит сообщить по телефонам: +7 962 869-00-40, +7 (861) 472-55-44 или 02.

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