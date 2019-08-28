2019-08-28T14:17:05+03:00
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Новый вид многоножек обнаружили ученые Кавказского заповедника

Обитают членистоногие в долине реки Белая
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Вероятный новый вид многоножек Фото: Кавказский заповедникВероятный новый вид многоножек Фото: Кавказский заповедник
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Ученые Кавказского заповедника на пороге интересного открытия. Им удалось обнаружить ранее неизвестный вид двупароногих многоножек Diplopoda рода Megaphyllum. Находка произошла еще в 2018-м году, но все отобранные экземпляры оказались самками, а для детального описания необходимы и самцы.

- Диплоподы были собраны в долине реки Белая недалеко от кордона Гузерипль в подстилке влажного широколиственного леса. Для выяснения возможного ареала его обитания была также обследована долина реки Молчепа. Вид имеет темную окраску размером от 8 до 10 мм, - сообщили в Кавказском заповеднике.

Вероятный новый вид многоножек Фото: Кавказский заповедник

Вероятный новый вид многоножек Фото: Кавказский заповедник

В этом году ученые собрали новых многоножек, расставив ловушки. Экспедиция уже завершена, материал собран, теперь предстоит обработать и проанализировать полученные данные. На это может уйти до полугода, после чего станет окончательно ясно, являются ли многоножки новым ранее неизвестным науке видом.

- Территория Кавказского заповедника представляет огромный интерес для науки. На счету научных сотрудников заповедника уже десятки открытых видов, которые были установлены и изучены за последние несколько лет, - добавили в пресс-службе заповедника.

Всего же в класс двупароногих многоножек входит более 10 тысяч видов. Считается, что к настоящему моменту описано только 10-15% из них. Многие двупарноногие многоножки могут выступать в качестве индикаторов в определении типов почв.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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