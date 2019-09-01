Урал – Краснодар 1 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 8 тура РПЛ

Интрига в чемпионате России закручена невероятно, после семи туров в таблице оказалось сразу пять лидеров. Именно восьмой тур призван изменить ситуацию и определить, чего на самом деле стоят претенденты на чемпионство. «Краснодар» на выезде сыграет с «Уралом» и, несмотря на все потери и тяжелый график должен выигрывать у команды, идущей на восьмой строчке. Но это будет очень непросто.

«КП» рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Урал – Краснодар 1 сентября 2019.

Статистика личных встреч Урал – Краснодар 1 сентября 2019

«Краснодар» с «Уралом» встречались 17 раз, в том числе 12 раз в Премьер-лиге, 4 раза в ФНЛ и однажды в Кубке России. Общий перевес на стороне «быков» – 7 побед, 6 ничьих и 4 поражения при разнице мячей 29:18. В последних трех матчах краснодарцы неизменно побеждали. Предыдущая встреча соперников состоялась в Краснодаре 2 декабря 2018 года – «горожане» победили 2:0, голы на счету Сулейманова и Игнатьева.

Прогнозы букмекеров на матч Урал – Краснодар 1 сентября 2019

Букмекеры считают «Краснодар» фаворитом предстоящего матча. Коэффициент на победу гостей – 1,95, на ничью – 3,6, на победу «Урала» - 3,9.Прогноз на матч Урал – Краснодар 1 сентября 2019

«Краснодар» выиграет на выезде у «Урала»

Где смотреть онлайн матч Урал – Краснодар 1 сентября 2019

Прямую видеотрансляцию матча Урал - Краснодар можно посмотреть 1 сентября, она начнется в 14:00 по московскому времени на канал МатчПремьер.

Урал - Краснодар. 0:1. Дмитрий Скопинцев, Российская Премьер-Лига, 8 тур 01.09.2019.Урал - Краснодар. 0:1. Дмитрий Скопинцев

Урал - Краснодар. 1:1. Юрий Бавин, Российская Премьер-Лига, 8 тур 01.09.2019.Урал - Краснодар. 1:1. Юрий Бавин

Урал - Краснодар. 1:2. Ари, Российская Премьер-Лига, 8 тур 01.09.2019.Гол Ари в ворота Урала - 1:2

Урал - Краснодар. 2:2. Отман Эль-Кабир, Российская Премьер-Лига, 8 тур 01.09.2019.Урал - Краснодар. 2:2. Отман Эль-Кабир

Урал - Краснодар. 2:3. Даниил Уткин, Российская Премьер-Лига, 8 тур 01.09.2019.Урал - Краснодар. 2:3. Даниил Уткин

Урал - Краснодар. 2:4. Вандерсон, Российская Премьер-Лига, 8 тур 01.09.2019.Урал - Краснодар. 2:4. Вандерсон

Трансляция матча Урал – Краснодар 1 сентября 2019

За текстовой трансляцией матча Урал – Краснодар 1 сентября 2019 можно следить на сайте kp.ru