2019-08-30T17:32:12+03:00
Общество

На Кубани врач рассказала, почему здоровым людям нужно проходить диспансеризацию

Эксперт объяснила, как не потратить на это много времени
Андрей ГОРЕЛОВ
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Главный внештатный специалист минздрава Кубани по поликлинической помощи Инга Шелестова рассказала, зачем проходить диспансеризацию\ФОТО: пресс-служба минздрава краяГлавный внештатный специалист минздрава Кубани по поликлинической помощи Инга Шелестова рассказала, зачем проходить диспансеризацию\ФОТО: пресс-служба минздрава края
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Главный внештатный специалист минздрава Кубани по поликлинической помощи Инга Шелестова назвала причины, по которым даже здоровый человек должен пройти диспансеризацию. Ведь чаще всего люди не понимают, зачем проходить медосмотр, если чувствуешь себя хорошо.

- Диспансеризация – это медосмотр, который позволяет обнаружить болезнь и факторы риска, - объясняет Инга Шелестова. - Вы можете чувствовать себя здоровым и не знать, что у вас уже развивается хроническое неинфекционное заболевание: патология органов системы кровообращения, онкология, сахарный диабет, болезнь легких. Диспансеризация помогает врачам обнаружить на ранних стадиях смертельные заболевание. Медики дадут рекомендации, как укрепить и сохранить здоровье.

По словам Инги Шелестовой, диспансеризацию могут пройти граждане от 18 до 39 лет раз в три года, а с 40 лет – ежегодно. Несовершеннолетние проходят медосмотры в детских поликлиниках.

- Первый этап – скрининг, - продолжает Инга Шелестова. - Специалисты выявляют симптомы хронических неинфекционных заболеваний и факторы риска. Терапевт определяет вашу группу здоровья и решает, необходимо ли более детальное обследование. На втором этапе вы пройдете дополнительные осмотры врачей, чтобы уточнить диагноз и получить рекомендации по лечению. Профилактический медосмотр и диспансеризацию можете пройти в поликлинике по месту жительства. В будни с 8:00 до 20:00, в субботу – с 8:00 до 16:00. Чтобы записаться на медосмотр, позвоните в call-центр поликлиники или зайти на ее сайт для уточнения номера кабинета диспансеризации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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