2019-09-02T10:28:56+03:00
Происшествия

«У меня шесть детей, еще одного не потяну!»: Следователи проверяют мать, бросившую ребенка в больнице

Она уже готова написать официальный отказ [видео]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Фото: кадр из видео с камер наблюдения.Фото: кадр из видео с камер наблюдения.
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Следователи нашли горе-мать, бросившую новорожденного ребенка в коридоре больницы Усть-Лабинска. Напомним, ранним утром 31 августа женщина пришла в хирургию ЦРБ и оставила люльку с малышом на скамейке, а затем сбежала. Этот момент запечатлели камеры видеонаблюдения. По ним и удалось найти мать.

Как оказалось, ребенка оставила 33-летняя местная жительница, она многодетная мать.

В Усть-Лабинском районе женщина бросила в больнице младенца.

- По предварительным данным, в ночь на 31 августа 2019 года женщина самостоятельно дома родила девочку, после чего отнесла ее в больницу, где оставила в коридоре, - сообщает в СУ СК по Краснодарскому краю.

Младенец сейчас находится под наблюдением медиков, угрозы ее жизни и здоровью нет.

Сама мать, как оказалось, ничуть не жалеет о содеянном.

- У меня шесть детей, еще одного не потяну! - объясняла правоохранителям женщина.

Как удалось установить, семья действительно состояла на учете в органах социальной защиты населения, как многодетная. На иждивении женщины шестеро детей в возрасте от 1,5 до 14 лет. А помогать ей некому.

- Будут тщательно изучены условия жизни детей женщины и возможно имеющиеся нарушения их законных интересов, - добавляют в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Кроме того, будет дана оценка действиям органов опеки и попечительства, а также органов осуществляющих надзор за несовершеннолетними.

Многодетная мать уже готова написать официальный отказ от ребенка. Его судьбу будут решать органы опеки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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