Португальский полузащитник Мануэл Фернандеш стал игроком «Краснодара». 33-летний футболист уже прошел медицинское обследование и подписал контракт с клубом. Соглашение рассчитано до конца сезона.

- В настоящий момент все детали перехода Мануэла Фернандеша в «Краснодар» согласованы. 33-летний полузащитник успешно прошел медицинское обследование и подписал с «быками» личный контракт. Он перешел в «Краснодар» в статусе свободного агента, - сообщили в клубе.

Фернандеш на стадионе "Краснодар"

Мануэл Фернандеш с 2014 по 2019-й годы защищал цвета московского «Локомотива», выигрывал в составе «железнодорожников» чемпионат России и дважды Кубок России. На его счету 144 матча и 34 мяча за «Локо». Кроме того, полузащитник играл за сборную Португалии.

Летом у него истек срок контракта с московским клубом и Фернандеш стал свободным агентом. Им активно интересовались в Турции, но футболист предпочел «Бешикташу» и «Галатасараю» предложение «Краснодара».

Мануэл Фернандеш призван помочь «быкам» в Лиге Европы и чемпионате России и закрыть проблемную позицию в центре поля. Напомним, «горожане» из-за травм на несколько месяцев потеряли Юрия Газинского, Виктора Классона и Реми Кабелла.