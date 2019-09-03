День города Новороссийск 2019: программа праздничных мероприятий
Новороссийску 14 сентября исполнится 181 год. Также в городе пройдут мероприятия в честь 76-й годовщины разгрома фашистов и 46-й годовщины со дня присвоения Новороссийску звания «Город-герой». На День города запланирован рок-фестиваль, выставки, выступление асов пилотажной группы «Русские витязи» и многое другое. Публикуем афишу мероприятий, чтобы вы уж точно ничего не забыли посетить.
Со 2 по 20 сентября
В планетарии им. Гагарина пройдет выставка «История Новороссийска в открытках с 1900 года». Экспонаты выставят члены Черноморского общества коллекционеров «Хранители».
С 5 по 8 сентября
С 10:00 в гортеатре состоится Международный конкурс карикатур «Улыбка моря». В фестивале участвуют художники из 45 стран. По его итогам выпустят каталог работ и победителей.
8 сентября
С 14:00 на площади у Морвокзала пройдет IV общегородской детский праздник «Волшебная парта».
11 сентября
В 10:00 ветераны войны встретятся с молодежью в кинотеатре «Нептун». Там же откроется выставка «Мы идем снова там, где гремела война».
12 сентября
В 09:00 на Форумной площади состоится торжественное возложение цветов к памятнику Отцам-Основателям. Затем состоится парад первоклассников и первокурсников.
В 14:00 у мемориала «Малая земля» пройдет репетиция авиационной группы высшего пилотажа «Русские витязи».
В 18:00 в парке Ленина начнется молодежный фестиваль «Город Молодых» с конкурсом фотоискусства и журналистики.
С 20:00 до 22:00 на площади у Морвокзала начнется XXIX Фестиваль национальных культур «Новороссияне». Посетителей встретят участники национальных творческих коллективов, мастера прикладного творчества, инсталляция «Живые статуи», аниматоры-ходулисты и канатоходцы.
13 сентября
С 19:00 до 21:00 на площади у Морвокзала стартует Международный вокальный конкурс молодых исполнителей «Морской узел».
14 сентября
С 10:00 до 14:00 в парке Фрунзе состоится детский праздник «Новороссийск – город счастливого детства».
В 14:00 в небе над мемориалом «Малая земля» выступит авиационная пилотажная группа «Русские витязи». Это единственная пилотажная команда в мире, выполняющая групповой высший пилотаж на тяжелых истребителях. Летчики выполняют групповой и одиночный пилотаж на истребителях Су-30.
ФОТО: Архив "КП"
С 18:00 до 22:00 на площади у Морвокзала начнется рок-фестиваль «РОК от РОКА». На сцене выступят группы «План Ломоносова», «Беркут», «Мастер» и «Hatters».
Неподалеку от сцены пройдет выставка мотоциклов и гастрофестиваль.
15 сентября
С 10:00 до 14:00 на площади А.С. Пушкина будет работать «Город мастеров» - фестиваль ремесленников.
В 16:00 на стадионе «Труд» пройдет турнир по футболу среди городов-побратимов. За кубок сразятся команды из Ливана и Германии и сборная Новороссийска.
На Форумной площади:
С 16:00 до 19:00 - фестиваль воздушных змеев «Летящая мечта».
С 16:00 до 21:00 - танцевальный марафон «Танцующий город».
На площади у Морвокзала:
С 17:00 до 18:00 состоится концерт «Служу России!»
С 18:00 до 19:00 выступит муниципальный духовой оркестр с программой «Любимые мелодии».
С 19:00 до 22:00 пройдет гала-концерт фестиваля «Морской узел» и праздничный концерт «Город мечты!» Завершится мероприятие выступлением звезды российской эстрады Алексея Чумакова.
В 22:00 - фейерверк
16 сентября
На Площади Героев с 9:00 пройдет концерт-реквием «Сынам Отечества, чей прах покоится в земле Новороссийска» и акция «Эстафета памяти».
В Морском культурном центре в 16:00 начнется творческий вечер народного артиста СССР Василия Ланового.
С 23 по 29 сентября
С 10:00 до 21:00 на площади у Морвокзала состоится ретро-фестиваль «Ностальгия фест».
С 24 по 26 сентября
С 10:00 в Планетарии им. Ю. Гагарина начнется программа «Гастроли волгоградского планетария».
ФОТО: администрация Новороссийска
ИСТОЧНИК KP.RU
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