2019-09-03T17:56:59+03:00
Общество

Двойняшки-первоклашки: в кубанской станице в 1-й класс пошли два мальчика

Илья и Игорь с нетерпением ждали начало учебного года [фото]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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На фото Илья (слева) и Игорь Бадя.На фото Илья (слева) и Игорь Бадя.
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В усть-лабинском хуторе Кадухин на торжественную линейку пришел один первоклассник. А тем временем учебный год в станице Шапсугской под Абинском начали двое братьев. В школе №7 тоже не набралось ребятишек. Но Илья и Игорь Бадя не расстраиваются - зато очереди в столовой никогда нет.

Готовиться к учебе ребята начали заранее. Еще летом стали ходить в «подгтовишку». Но тогда альма-матер была пустая – все же на каникулах. А сейчас ученики вышли на занятия и братья уже нашли новых друзей.

Братья вместе с мамой Ириной на торжественной линейке.

Братья вместе с мамой Ириной на торжественной линейке.

На 1 сентября у Ильи и Игоря были почетные места на линейке и ответственная миссия – позвонить в колокольчик. Чтобы детки не обиделись, сначала дали пройти со звонком Илье, а второй круг - Игорю.

- В нашей школе обучаются всего около 50 человек. К нам приезжают ребята из соседних населенных пунктов, но в любом случае места в кабинетах еще есть, - говорит «КП» - Кубань» мама двойняшек-первоклашек Ирина Бадя.

В учебное заведение Илья и Игорь ходят вместе со старшими братом и сестрой – Артем перешел в седьмой класс, а Полина – в третий. Правда, у них одноклассники есть, хоть и немного.

Ребята на своем первом уроке в школе.

Ребята на своем первом уроке в школе.

- Нам уже сказали, что мы будем обучаться в классе вместе с третьим классом. Но программа у Ильи и Игоря – своя, - продолжает мама мальчиков. - Мне нравится, что у моих детей будет практически индивидуальное обучение, они всегда будут заняты, не смогут отвлекаться, а уж сачковать и подавно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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