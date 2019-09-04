Баскетбол. Россия – Аргентина 4 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча Чемпионата мира

Сборная России уже обеспечила себе выход в следующую стадию Кубка мира по баскетболу, победив на старте турнира команды из Нигерии и Южной Кореи. Впереди важнейшая встреча с грозным соперником – сборной Аргентины. Победа значительно облегчит путь нашей команде, а вот в случае поражения придется обязательно обыгрывать Польшу, чтобы выйти в плей-офф.

«КП» рассказывает о главных моментах предстоящей встречи чемпионата мира по баскетболу Россия – Аргентина 4 сентября 2019

Статистика личных встреч Россия – Аргентина

Все хорошо помнят встречу сборных в бронзовом матче Олимпиады-2012. Тогда наши парни одержали победу со счетом 77:81. Но сегодня состав сборной России далек от оптимального – в заявке нет Алексея Шведа, Дмитрия Кулагина, Тимофея Мозгова, Дмитрия Хвостова. На товарищеском турнире перед стартом Кубка мира-2019 наша команда уступила аргентинцам – 64:85.

Прогнозы букмекеров на матч Россия - Аргентина 4 сентября 2019

Букмекеры считают сборную Аргентины фаворитом предстоящего матча. Коэффициент на победу южноамериканцев – 1,26, на победу россиян - 3,75.

Где смотреть онлайн матч Россия – Аргентина 4 сентября 2019

Прямую видеотрансляцию матча Россия - Аргентина можно посмотреть 4 сентября, она начнется в 15:30 по московскому времени на канале Матч!

Трансляция матча Россия - Аргентина 4 сентября 2019

За текстовой трансляцией матча Россия – Аргентина 4 сентября 2019 можно следить на сайте kp.ru