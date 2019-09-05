«Здесь лучше, чем в пансионате»: в Сочи мужчину с онкозаболеванием заселили в муниципальное жилье

Мэрия Сочи предоставила социальное жилье супругам Мартыновым, которых 3 сентября судебные приставы выселили из пансионата «Нептун».

Напомним, семья с 2011 проживала в здравнице, которая использовалась в качестве маневренного фонда. Их собственное жилье снесли в рамках подготовки к Олимпиаде-2014. Теперь пансионат выставлен на продажу, а супруги были последними жильцами. При этом мужчину, который на момент выселения не мог передвигаться из-за онкологической болезни, попросту вынесли на матрасе.

В итоге, по поручению мэра Сочи сочинца переселили в квартиру из муниципального жилого фонда.

- Это лучше, чем там в пансионате, где мы с 2016 года живем без света и без воды, - сказал Андрей Мартынов. - Это нас устраивает, мы будем переезжать.

В этот дом поселили мужчину. Фото: администрации Сочи.

Уже вечером 4 сентября семья заехала в квартиру.

- Семье предоставили предметы первой необходимости, в том числе мебель и постельное белье для сна на первое время, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Как отметила заместитель главы города-курорта Марина Бралюк, власти приступили к решению вопроса обеспечения домом Андрея Павловича Мартынова, поскольку самостоятельно из сложившейся ситуации ему не выбраться.

- Нам понадобится несколько дней, чтобы решить все по закону, однако уже сегодня у Мартынова есть крыша над головой, - заявила Марина Бралюк.

По данным сочинской администрации, Андрей Мартынов и его супруга не относятся к льготным категориям граждан. Но все же власти города попытаются ему помочь.

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Сотрудники службы судебных приставов аргументировали свой поступок тем фактом, что у них имеется решение суда о выселении супругов из пансионата (читайте далее)