Первые монеты на территории России чеканили на Таманском полуострове

На территории государственного историко-археологического музея-заповедника «Фанагория», который располагается на территории одноименного крупнейшего античного полиса Черноморского побережья обнаружили уникальную находку. Ей стал клад древнейших боспорских серебряных монет в ионийском кувшине. Благодаря этому удалось довольно точно установить время начала чеканки первых денег на территории современной России.

- Кувшин был обнаружен в тайнике в стене одного из домов. Спрятанные в нем 162 серебряные монеты натолкнули ученых на мысль, что здесь проживал ювелир, так как накопить подобное состояние в те времена мог позволить себе далеко не каждый житель города, располагавшегося на Таманском полуострове, - рассказали «КП» - Кубань» в Институте археологии РАН.

Эта монета изготовлена почти 2500 лет назад на Таманском полуострове. Фото: archaeolog.ru

Во время раскопок выяснилось, что дом был разрушен в результате пожара, который не пощадил рядом стоящие здания, а также оборонительные укрепления древней Фанагории. Это навело специалистов на мысль об атаке населенного пункта вражескими войсками, которые и подожгли его в начале 5 в. до н.э.

- Дату захвата города удалось установить с такой точностью благодаря найденной табличке с персидской клинописью, сделанной по велению персидского царя Ксеркса, сына Дария I. Он, как и его предок, большое внимание уделял расширению своей империи. В том числе, завоеванию Эллады. При этом, войны между персами и эллинами закончились к 479 г. до н.э. поражением последний, - добавили в Институте археологии РАН.

Анализ монет из найденного клада позволил установить, что их чеканили примерно в течении 25 лет. То есть, первые металлические деньги стали выпускать на территории современной России на рубеже VI и V вв. до н.э., т.е. 2 500 лет назад.

Стоит отметить, что ранее на Тамани найден неразграбленный семейный склеп V века нашей эры.