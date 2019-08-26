Удивительная находка: На Тамани найден неразграбленный семейный склеп V века нашей эры

Раскопки в Фанагории продолжают преподносить сюрпризы. Работы, как обычно, проводились на раскопах «Верхний город» (акрополь античного города) и «Нижний город» (средневековые кварталы города), на территории Восточного некрополя, а также в затопленной морем части города.

Уже в конце экспедиции археологи обнаружили на участке Восточного некрополя, где раньше уже был обнаружен саркофаг с захоронением женщины с ребенком, еще один артефакт. На этот раз хорошо сохранившийся склеп, в котором свой покой нашла семья богатого воина.

Фото: пресс-службы античного памятника «Фанагория».

- В древности склепы часто становились добычей грабителей, поэтому современные археологи, как правило, находят их разоренными, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе античного памятника «Фанагория». - Уникальность находки этого года – в ее сохранности. Удивительно, но все расположенные в склепе погребения и инвентарь остались нетронутыми.

Фото: пресс-службы античного памятника «Фанагория».

Склеп расположен на глубине более пяти метров. В нем похоронена семья из пяти человек – двое взрослых и трое детей. Как удалось узнать ученым, мужчина был воином, о чем свидетельствует портупея с серебряными пряжками. Женщина, видимо, была облачена в дорогое одеяние – ворот ее платья обшит хорошо сохранившимся поясом из золота. Вместе с родителями похоронены два мальчика 5-7 лет и двухлетний малыш.

- Причина одновременной гибели фанагорийского семейства пока остается загадкой. Специалисты предполагают, что она могла быть связана с эпидемией или стать результатом нападения на Фанагорию кочевых племен, - добавляют исследователи.

Фото: пресс-службы античного памятника «Фанагория».

Особенную ценность для археологов представляет то, что в склепе остались нетронутыми все погребения и инвентарь - к сожалению, гораздо чаще встречаются уже разграбленные захоронения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Тамани в захоронении мужчины 2000-летней давности нашли сосуд со слезами

При раскопках на территории Восточного некрополя в гробнице II века н. э. лежал бальзамарий - плотно закупоренный стеклянный сосуд. Но, что интересно, с момента захоронения в нем сохранилась (!) жидкость. Заполнен сосуд был до половины, на его дне был виден темный осадок (читайте далее)