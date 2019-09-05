2019-09-05T12:24:33+03:00
Общество

Вице-мэра Сочи за плохую работу... выселили из кабинета

Опала продлится всего полгода
Евгения ОСТРАЯ
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Алексей Толмачев покинул свой кабинет. Фото: sochinews.ioАлексей Толмачев покинул свой кабинет. Фото: sochinews.io
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Центральный суд курортного города пошел на беспрецедентные меры, когда в очередной раз подбирал наказание для замглавы Сочи Алексея Толмачева. Чиновника дисквалифицировали с должности по инициативе прокуратуры.

- Дело в том, что Алексей Толмачев уже второй раз привлекается к ответственности за формальное отношение к работе. Ранее он был оштрафован за то, что не выполнил требования прокуратуры привести в порядок городскую канализацию. Однако денежное наказание вице-мэра не возымело никакого действия. А за повторное нарушения КоАП по статье 17.7 полагается дисквалификация, - прокомментировали решение суда в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Отстранение продлится полгода. Через шесть месяцев чиновник имеет право вернуться в свое кресло. Правда, только, если уже новый градоначальник курорта (8 сентября пройдут выборы в мэры Сочи — Авт.) не решит расстаться с ним раньше.

Кстати, в администрации города сейчас экстренно подбирают Толмачеву замену.

- Еще неизвестно, кто будет исполнять его обязанности, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе мэрии Сочи.

Напомним, Алексей Толмачев сел в кресло вице-мэра в апреле 2018 года после скандальных историй с его предшественниками Мугдином Чермитом, Сергеем Юрченко, Анатолием Рыковым и Иваном Бомбергером. Все четверо друг за другом были задержаны, а затем взяты под стражу по обвинению в превышении должностных полномочий.

Алексея Толмачева наказали как раз за обратное — отсутствие желания исполнять свои должностные полномочия.

Надо сказать, карьерный взлет Алексея Толмачева был стремительным. Известно, что в этом году он был только назначен на должность директора сочинского департамента городского хозяйства и перешел на эту работу с из МУП "Водосток". По специальности он "инженер-технолог".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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