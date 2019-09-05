2019-09-05T13:09:04+03:00
Звезды

Ольга Бузова и Филипп Киркоров приедут в Армавир на День города

Они выступят 14 сентября
Ольга ШАХОВА@olgakomsomolka
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Филипп Киркоров и Ольга Бузова приедут в АрамвирФилипп Киркоров и Ольга Бузова приедут в АрамвирФото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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13 сентября Армавир отметит 180-летний юбилей. Гулять будут несколько дней. А раз дата круглая, то и шикануть можно. На главный концерт, который пройдет на следующий день, 14 сентября на центральной площади, позвали звезд российского шоу-бизнеса. Причем не тех, которые гремели в 90-ых, а самых топовых.

- 13 сентября в 19:00 на центральной площади состоится праздничный концерт с участием звезд российской эстрады и Краснодарского края для старшего поколения. Среди выступающих - ВИА «Адажио» из Краснодара, исполнительница народных песен Марина Девятова, - рассказали в администрации Армавира. – А 14 сентября в 18:45 пройдет концерт – группы «Кар-Мэн», певицы Ханны, Ольги Бузовой и Филиппа Киркорова.

За чей счет концерт – не сообщается, но армавирцам не придется платить за выступление звезд. Концерт Ольги Бузовой и Филиппа Киркорова для них будет бесплатным.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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