Ольга Бузова и Филипп Киркоров приедут в Армавир на День города

13 сентября Армавир отметит 180-летний юбилей. Гулять будут несколько дней. А раз дата круглая, то и шикануть можно. На главный концерт, который пройдет на следующий день, 14 сентября на центральной площади, позвали звезд российского шоу-бизнеса. Причем не тех, которые гремели в 90-ых, а самых топовых.

- 13 сентября в 19:00 на центральной площади состоится праздничный концерт с участием звезд российской эстрады и Краснодарского края для старшего поколения. Среди выступающих - ВИА «Адажио» из Краснодара, исполнительница народных песен Марина Девятова, - рассказали в администрации Армавира. – А 14 сентября в 18:45 пройдет концерт – группы «Кар-Мэн», певицы Ханны, Ольги Бузовой и Филиппа Киркорова.

За чей счет концерт – не сообщается, но армавирцам не придется платить за выступление звезд. Концерт Ольги Бузовой и Филиппа Киркорова для них будет бесплатным.

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