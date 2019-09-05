Смерть годовалого мальчика в краснодарской инфекционке считают убийством по неосторожности

В Краснодаре началось расследование уголовного дела по факту смерти маленького пациента Левы Крикуна в краевой инфекционке. Ребенку было 1,11 месяцев, когда он умер после банальной простуды (по крайней мере с таким диагнозом мальчика госпитализировали) в коридоре больницы. Только через девять часов мучений - с 0.30 до 9.30 часов утра - мать добилась, чтобы к сыну вызвали врача.

- С целью выяснения обстоятельств гибели несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело. Назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза по факту смерти малолетнего пациента. Расследование продолжается, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Сейчас дело в отношении медиков инфекционки квалифицировано по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- Нам сказали, не исключено, что в процессе расследования квалификация может меняться, - поясняет Маргарита, мама Левы.

Сейчас ее материнское сердце горит только одним желанием — наказать виновных.

- Мы только несколько месяцев назад переехали в Краснодар из Волгограда. Леву аллергия мучила, и по рекомендации врачей, мы решили сменить место жительства. Поближе к морю перебраться...перебрались, - плачет женщина. - Выходит, я его на верную смерть привезла.

Первый раз в Краснодарскую краевую детскую инфекционную больницу Маргарита с сыном приехали 14 июля с осложнением ОРВИ — бронхитом. Ребенка положили в коридор лечебницы — в отделении не было свободных боксов. Более того, к вечеру поступил маленький пациент с коклюшем. И мать решила, что безопаснее непривитому от опасной инфекции мальчику будет вновь вернуться домой. Тем более, что температура у Левы не поднималась, а необходимый укол антибиотика уже сделали.

Но в родных стенах мама с мальчиком пробыли недолго. Вечером, 16 июля, мать снова вызвала скорую и поехала на ней в больницу.

- Нас привезли уже в знакомый нам коридор, - говорит женщина. - Ночью у сына была просто адская температура — под сорок и все, что нам делали — это уколы преднизолона с жаропонижающим. Таких уколов к утру было уже пять. У сына вся попочка посинела. Но ему было хуже и хуже. Температура росла. А взгляд у сына стал стеклянным. Я просила дежурную медсестру вызвать врача, сделать ребенку рентген. Говорила, что с ним творится что-то страшное. Я же знаю значение каждого его всхлипа и стона. Я кричала и рыдала, но в ответ слышала только, что должна дождаться обхода, - продолжает она. - Уже женщины, мои соседки начали возмущаться в адрес медиков, что ничего не предпринимается. Но в ответ нам предлагали лишь вновь сделать укол.

Врач, действительно, пришла только утром. Пожурила Маргариту за излишнюю нервозность и предложила воспользоваться помощью психолога.

Когда лечащий врач привела, по словам женщины, реаниматолога, состояние Левы, видимо, было уже необратимым. Еще сутки в тяжелейшем состоянии Лева пробыл в реанимации. К обеду, 18 июля, ребенка не стало.

Экспертиза показала, что мальчик умер от полиорганной недостаточности и синдрома Рейе (редкое и опасное заболевание - «белая печеночная болезнь»). Но то, почему у годовалого малыша внезапно отказали все органы, предстоит выяснить правоохранителям.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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