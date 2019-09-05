«Она у вас истеричка!»: из-за вовремя не сделанной операции в больнице скончалась 8-летняя девочка

- Нашего маленького ангелочка больше нет, - родители 8-летней Саши Жуковой с трудом находят в себе силы держаться. Но стараются - для любимой дочери, которая скончалась в больнице.

Трагедия произошла в станице Каневской Краснодарского края. Поздно вечером 17 августа дедушка с бабушкой привезли девочку в приемный покой ЦРБ.

- У Сашеньки разболелся живот, да так сильно, что она аж ручками махала, когда боль усиливалась, плакала, естественно, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» старшая сестра Валерия. – На осмотр пришла дежурный врач Афанасьева, и тут же заявила: «Она у вас истеричка, от боли в животе так себя не ведут!» Бабушка ей ответила, что Саша очень спокойный ребенок, если плачет, значит, боль действительно сильная.

После чего медсестра сделала девочке обезболивающее, врач посветила в глаза фонариком и отправила на рентген. Когда результаты были на руках, вынесла вердикт – ничего страшного нет.

- Хирургического вмешательства не требуется! – заявила бабушке с дедушкой врач. – У нее вирус – везите в инфекционное.

В другом отделении, куда привезли девочку родные, была очередь. Принять Сашу согласились только после того, как осмотрят всех детей перед ней.

По всей видимости, обезболивающее подействовала. Когда бабушка вернулась к внучке, то она лежала на краю кушетки, свернувшись калачиком. Саша сказала, что хочет спать и попросилась домой.

Кто виновен в смерти девочки, выясняют следователи.

Врач сказала, что ничего серьезного нет, потому отпустила ребенка, посоветовав дома выпить две таблетки активированного угля и сделать клизму. Бабушка расписалась в журнале об отказе от госпитализации.

- Ночью Саша дремала, просила водички, на боли не жаловалась. Но утром я увидела, что она побледнела, была так слаба, что не могла ходить, - продолжает Валерия. – Утром вновь отвезли ее в больницу. Педиатр осмотрела ребенка. Хотела прикрепить аппарат, определяющий уровень кислорода в крови, да он оказался нерабочим, а второго, запасного, просто не было. Тогда врач дала баночку для мочи. Но Саша едва держалась на ногах.

Лишь после того, как родные подняли шум, девочку забрали в реанимацию. Через время вышел реаниматолог и сказал, что Саша находится в тяжелом состоянии, девочке сделали повторный рентген и поставили капельницу. Оказалось, что у ребенка был заворот тонкого кишечника, который другие врачи назвали «инфекцией».

Лишь в полдень Сашеньку отвезли на операцию, которая длилась полтора часа.

- Хирург Лапшин обрадовал, что некроза тканей кишечника нет, есть лишь ишемия (недостаточное кровоснабжение – Авт.). Сам орган начал восстанавливаться, - говорит «КП» - Кубань» сестра Саши. – После этого ребенка опять увезли в реанимацию. Бабушка просила перевезти внучку в Краснодар, но врачи сказали, что здесь есть все необходимое. К тому же выходной, врачей не соберут, а вот в понедельник подумаем.

19 августа, когда должен был решаться вопрос о транспортировке, девочка скончалась.

Родители Саши хотят, чтобы виновные в смерти дочери понесли наказание.

- Нам сказали, что смерть произошла из-за интоксикации организма, хотя в заключении в графе «причина» указали «заворот кишечника». Мы общались уже со многими специалистами и все они сходятся во мнении, что хирургическое вмешательство слишком поздно провели - спустя 14 часов после того, как мы впервые обратились. Если бы лапароскопию сделали раньше, то Саша была бы жива, - уверены родные.

После смерти девочки следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Сейчас вся документация изъята, выясняются обстоятельства произошедшего. Родные Саши надеются, что виновные в смерти их дочери будут наказаны.

«Комсомолка» выражает искренние соболезнования семье погибшей девочки.