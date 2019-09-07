2019-09-07T16:21:47+03:00
Общество

На Кубани 30 тысяч человек остались без света из-за шаровой молнии

Аварию на электрической подстанции устраняют специалисты
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Архив "КП"ФОТО: Архив "КП"
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7 сентября в 8:41 и 8:47 из-за аварии отключили две подстанции «Белореченская тяговая – Очистные сооружения» и «Центральная – Северная». Без света остались 30 700 жителей Белореченска. Об этом сообщается в официальном отчете минэнерго. Но местные власти сообщили, что всему виной шаровая молния, которая попала в одну из подстанций. В момент аварии над городом шел дождь с грозой.

- По предварительным данным, в одну из подстанций попала шаровая молния. Специалисты Адыгейских электрических сетей оперативно устраняют аварию, - сообщает пресс-служба администрации Белореченска. - Электричество восстановят как можно раньше. Бригады работают в усиленном режиме. Если у вас нет света, звоните в «Россети «Кубань»: 8-800-100-15-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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