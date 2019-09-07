2019-09-07T17:49:08+03:00
Общество

В Краснодаре воссоздали бал второй половины 19 века

В нем участвовали представители клубов исторического танца [фото]
Андрей ГОРЕЛОВ
Поделиться:
ФОТО: Александр РАЙКОФОТО: Александр РАЙКО

Екатеринодарский открытый городской бал впервые прошел 7 сентября в Городском саду. Участники клубов исторического танца реконструировали для зрителей бал 19 века. 20 творческих коллективов подобрали костюмы позапрошлого столетия и отрепетировали танцы, популярные в ту эпоху.

ФОТО: Александр РАЙКО

ФОТО: Александр РАЙКО

На сцене развернулось театральное действие. В нем воссоздали историю жизни людей второй половины XIX века, которые жили в городе. Организаторы оживили литературных персонажей, которые участвовали в светских балах.

ФОТО: Александр РАЙКО

ФОТО: Александр РАЙКО

В программе реконструкции были вальсы, польки, мазурки, контрдансы, полонез, кадрили и другие светские танцы XIX века. Зрителям хореографы показывали мастер-классы по этим танцам для всех желающих зрителей.

ФОТО: Александр РАЙКО

ФОТО: Александр РАЙКО

В рамках мероприятия прошел фестиваль театрального образа «Костюмерка и выставка-продажа работ мастеров декоративно-прикладного искусства.

Больше фотографий в фотогалерее Екатеринодарского открытого городского бала.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
На Кубани решили благоустроить бухту Инал
Краснодарский перинатальный центр вошел в тройку лучших в России
В Усть-Лабинском районе продавщица перепродавала украденные продукты
В Краснодаре потушили пожар на складе
В Анапе запретили купаться в море на матрасах и катамаранах
В Сочи транспортная прокуратура нашла нарушения на границе с Абхазией
Шаровая молния оставила Белореченск без света
В Новороссийске открыли глубоководный терминал для океанских судов
На Кубани начался «Бархатный сезон»
В Туапсе задержали 8 тонн зараженных груш из Турции
В кубанских школах стартовал этап всероссийской олимпиады школьников
В Краснодаре скончался учредитель компании «Каян» Константин Першин
Имена претендентов на кресло мэра Сочи объявят 10 сентября 2019 года
В Приморско-Ахтарске нашли украденного из гостиничного номера йоркширского терьера
Краснодар приходит в себя после залпового ливня
Краснодар встал в 9-бальных пробках
В Краснодаре на Кубанской Набережной ветром снесло забор
В Анапе стартовал финал всероссийских спортивных соревнований школьников
Краснодарский микрорайон Маршала Жукова отметит четвертьвековой юбилей
Объем выпущенных годовых облигаций ВТБ превысил 65 млрд рублей