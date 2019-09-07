В Краснодаре воссоздали бал второй половины 19 века
Екатеринодарский открытый городской бал впервые прошел 7 сентября в Городском саду. Участники клубов исторического танца реконструировали для зрителей бал 19 века. 20 творческих коллективов подобрали костюмы позапрошлого столетия и отрепетировали танцы, популярные в ту эпоху.
ФОТО: Александр РАЙКО
На сцене развернулось театральное действие. В нем воссоздали историю жизни людей второй половины XIX века, которые жили в городе. Организаторы оживили литературных персонажей, которые участвовали в светских балах.
ФОТО: Александр РАЙКО
В программе реконструкции были вальсы, польки, мазурки, контрдансы, полонез, кадрили и другие светские танцы XIX века. Зрителям хореографы показывали мастер-классы по этим танцам для всех желающих зрителей.
ФОТО: Александр РАЙКО
В рамках мероприятия прошел фестиваль театрального образа «Костюмерка и выставка-продажа работ мастеров декоративно-прикладного искусства.
Больше фотографий в фотогалерее Екатеринодарского открытого городского бала.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Краснодар: новости города»