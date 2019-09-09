Снова потасовка из-за скидок: покупательницы «Магнита» устроили битву за акционные сковородки

- Да не трогай, я первая взяла! - кричит женщина, пытаясь «отхватить» у своей конкурентки посуду со скидкой.

В Сети появилось видео настоящей битвы за сковородки. В описании к ролику говорится, что снят он был в одном из гипермаркетов «Магнит» в Лазаревском районе Сочи и, по всей видимости, покупателем, которому эта самая сковородка не досталась.

- Вы по очереди были пятой, уйдите! - прогоняет свою конкурентку женщина.

Драка за сковородки в магазине Видео: instagram.com/dtpsochi.

На кадрах видно, как женщины столпились у корзины, где сотрудники торговой точки сложили акционный товар. Что есть силы, они рвут коробки в клочья. Переживая, что посуды явно хватит не всем, дамы толкают друг друга и вырывают сковородки из рук тех, кто успел схватить раньше.

А все дело в том, что сковородки, за которые в буквальном смысле готовы драться, предлагаются с огромной скидкой.

Многие пользователи соцсетей осудили покупательниц, назвав такое поведение дикостью.

- В любой ситуации нужно сохранять человеческий облик, - сказал один из комментаторов.

Тем временем «КП» - Кубань» получила комментарий от компании.

- Продукция быстро стала популярной, поэтому в некоторых торговых точках может быть недостаточное количество или временное отсутствие товара, - говорят сотрудники сети и спешат успокоить. - Мы гарантируем, что все участники акции, собравшие необходимое количество наклеек, получат товары.

По словам представителей компании, в магазины постоянно завозится продукция по акции, кроме того, увеличены объемы отгрузок с завода, так что товары уже поступают в торговые точки.

- Для тех, кто собрал наклейки и не успел приобрести сковороды до окончания акции, компания продлит сроки выдачи товаров и организует сбор заявок на приобретение посуды, а покупатели получат дополнительные подарки, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в компании.

Выдача наклеек в магазинах компании завершилась 11 августа, но приобрести акционные товары люди еще смогут.

Стоит сказать, что подобный ажиотаж вокруг товаров в «Магните» происходит не первый раз. В марте 2018 года покупатели устроили погром в магазине из-за акционных игрушек. Продавцы были готовы к натиску народа, так что заранее включили камеры мобильников. На кадрах, которые тут же выложили в Сеть, видно, как толпа ворвалась в супермаркет и едва не разнесла все полки. Пожилой мужчина даже пустил в ход трость, чтобы не дать более вертким соперникам унести его подарок.