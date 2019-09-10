Минздрав Кубани о смерти 8-летней девочки в больнице: оборудование работало исправно, медпомощь оказали полностью

Расследование уголовного дела, которое возбудили сразу после гибели 8-летней Саши Жуковой в больнице Каневского района, идет полным ходом. Сейчас правоохранители ждут результаты всех экспертиз.

Напомним, девочка приехала к бабушке с дедушкой на лето из Москвы. 17 августа они привезли внучку в больницу с сильными болями в животе. Саше сделали обезболивающее и отпустили домой, заверив родных, что ничего страшного нет. Однако на следующий день состояние девочки ухудшилось. Ее снова госпитализировали, экстренно провели операцию на кишечнике, после которой она скончалась. Родным сказали, что смерть произошла из-за интоксикации организма, хотя в заключении в графе «причина» указали «заворот кишечника».

В обстоятельствах гибели Саши сейчас разбираются следователи. Известно, что руководство больницы уже передали всю необходимую документацию.

Кроме того, «КП» - Кубань» удалось получить комментарий от кубанского минздрава.

- Была проведена внеплановая выездная проверка с привлечением профильных специалистов. По ее результатам можем сообщить, что все необходимое для оказания медпомощи оборудование в больнице было в наличии, исправно и доступно, - поясняют «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

Медпомощь, по данным министерства, была оказана в полном объеме и по всем установленным порядкам.

Тем временем родные погибшей Саши Жуковой надеются, что виновные в смерти их дочери будут наказаны.

- Мы общались уже со многими специалистами и все они сходятся во мнении, что хирургическое вмешательство слишком поздно провели - спустя 14 часов после того, как мы впервые обратились, - уверена семья. - Если бы лапароскопию (современный метод хирургии, в котором операции проводят через небольшие отверстия - Авт.) сделали раньше, то Саша была бы жива!