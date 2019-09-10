2019-09-10T11:00:59+03:00
Происшествия

В Геленджике произошел крупный пожар на центральном рынке

Огонь охватил 300 квадратных метров [фото, видео]
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГУ МЧС по краюФото: ГУ МЧС по краю
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Утром 10 сентября пожар начался на центральном рынке Геленджика. Здесь загорелся один из торговых павильонов, огонь начал распространяется на соседние точки.

В 09:22 на пульт «01» Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании по улице Херсонская. В 09:23 к месту ЧП были направлены силы и средства МЧС России.

- В 09:25 первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к рынку. Огнеборцы установили, что пожар распространился на роллеты на площади 300 квадратных метров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Пожар в геленджике.Видео: соцсети

На месте происшествия работает 5 единиц техники и 15 человек личного состава. Ситуация находится на контроле ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: соцсети

Фото: соцсети

В 10:35 огонь был локализован. В 10:55 ликвидировали открытое горение. Сейчас пожарные разбирают и поливают конструкции.

Напомним, в Адлерском районе Сочи организована доследственная проверка после пожара в частном доме на улице Ленина. Напомним, в жилище на площади 100 квадратных метров горела кровля. Были эвакуированы 20 человек. В 05:56 огонь удалось локализовать, а в 06:21 пожар полностью потушили. Погибла 29-летняя женщина.

Рынок полыхает в Геленджике.Видео: социальные сети

ИСТОЧНИК KP.RU

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