В Геленджике произошел крупный пожар на центральном рынке

Утром 10 сентября пожар начался на центральном рынке Геленджика. Здесь загорелся один из торговых павильонов, огонь начал распространяется на соседние точки.

В 09:22 на пульт «01» Геленджикского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании по улице Херсонская. В 09:23 к месту ЧП были направлены силы и средства МЧС России.

- В 09:25 первые пожарно-спасательные подразделения прибыли к рынку. Огнеборцы установили, что пожар распространился на роллеты на площади 300 квадратных метров, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/731185" frameborder="0"></iframe> Пожар в геленджике.Видео: соцсети

На месте происшествия работает 5 единиц техники и 15 человек личного состава. Ситуация находится на контроле ЦУКС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: соцсети

В 10:35 огонь был локализован. В 10:55 ликвидировали открытое горение. Сейчас пожарные разбирают и поливают конструкции.

Напомним, в Адлерском районе Сочи организована доследственная проверка после пожара в частном доме на улице Ленина. Напомним, в жилище на площади 100 квадратных метров горела кровля. Были эвакуированы 20 человек. В 05:56 огонь удалось локализовать, а в 06:21 пожар полностью потушили. Погибла 29-летняя женщина.