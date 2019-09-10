В Сочи в пожаре погибла 29-летняя женщина

СЕГОДНЯ 09:06 2019-09-10T09:06:43+03:00

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В Адлерском районе Сочи организована доследственная проверка после пожара в частном доме на улице Ленина.

Напомним, в жилище на площади 100 квадратных метров горела кровля. Были эвакуированы 20 человек. В 05:56 огонь удалось локализовать, а в 06:21 пожар полностью потушили.

Как рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по краю, произошло возгорание в одной из комнат, расположенной на мансардном этаже в жилом доме. 36-летняя женщина, увидев огонь, вызвала пожарных. Когда все потушили, было обнаружено тело 29-летней девушки, которая, по предварительным данным, арендовала здесь жилье. Также 36-летняя женщина госпитализирована в больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Следователем совместно со следователем-криминалистом проводится осмотр места происшествия, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе, точной причины и очага возгорания. Назначены пожаротехническая и судебно-медицинская экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU