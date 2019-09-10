Пожар в Тамани: 39 семей остались без жилья из-за возгорания сухой травы

Пожар в Тамани тушили почти сутки. Здесь возле местной животноводческой фермы на улице Морской 9 сентября загорелась трава. Из-за того, что она была сухая, а ветер – сильный, огонь стремительно стал пожирать большие площади. И перекинулся на дома.

- В связи с сильным северо-восточным ветром, порывы которого достигали 16 метров в секунду, локализовать возгорание полностью не удавалось и пламя перекинулось на стоящие поблизости домовладения, - говорят в администрации станицы Тамань. - В результате сгорело шесть жилых построек.

Людей переселили в гостиницу, у многих сгорели все документы. Фото: администрация Темрюкского района

К спасателям подключились и добровольцы пожарной дружины – всего более 20 человек и пять единиц техники тушили огонь.

- Из очага возгорания эвакуировано 57 человек. Погибших и пострадавших нет. У 39 погорельцев пожар полностью уничтожил имущество, - говорят в администрации станицы. - 26 человек временно размещены в гостинице, они обеспечены водой и питанием. Остальные пострадавшие разъехались по родственникам и знакомым.

В Тамани выгорели 39 домов. Фото: администрация Темрюкского района

В Тамани хоть и потушили огонь, сейчас введен режим ЧС. Власти обещали помочь погорельцам с восстановлением документов и жилья. Пока же специальная комиссия устанавливает ущерб, нанесенный пожаром.

Пожарные не могли быстро потушить огонь из-за сильного ветра. Фото: администрация Темрюкского района

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Геленджике сгорел местный рынок

Потушить огонь также мешал сильный ветер. При пожаре на центральном рынке курортного Геленджика пострадал один работник. Продавец одного из торговых павильонов пытался спасти товар, когда его настиг удушающий дым (продолжение).