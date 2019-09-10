2019-09-10T20:25:29+03:00
Происшествия

Пропавшую 15-летнюю школьницу, решившую пожить в лесу, нашли

Спустя двое суток Вику Моор обнаружили
Ева МУР@kp_kuban
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Вика Моор жива и здорова. Фото: gk_newsВика Моор жива и здорова. Фото: gk_news
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Побег в лес для 15-летней девочки Вики Моор закончился благополучно. Детский каприз или эксперимент обернулся для более сотни волонтеров, полицейских, спасателей и просто неравнодушных жителей Горячего Ключа сутками поисков.

Вику нашли у станицы Имеретинской, она шла вдоль леса по дороге.

- С девочкой все хорошо. Она жива и здорова, - сообщает "КИ" со ссылкой на местный отдел МВД.

Сейчас с причинами ухода ребенка из дома будут разбираться социальные службы. Известно, что Вика живет с отцом, мамы у ребенка нет.

Напомним, вчера, 9 сентября, Вика собрала туристический рюкзак. Положила в него самое необходимое: 4 консервы, спички, фонарик, паспорт, пару кофт, джинсы и плед.

- Она решила испытать себя на прочность, - рассказали правоохранителям друзья девочки. Правда, то, что Вика действительно решится остаться в лесу на ночь, никто не подозревал. И паниковать по этому поводу начали только, когда ребенок не вышел из чащи к вечеру.

Сейчас в соцсетях Краснодарского края и Горячего Ключа экстренно собрали добровольцев, готовых прочесывать местность в поисках Вики. В воздух запустили квадрокоптер. Благо, все обошлось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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