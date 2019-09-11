2019-09-11T10:20:40+03:00
Происшествия

«Крышевал» джиппинг-нелегалов: в Геленджике задержали подполковника полиции при получении полмиллиона рублей

В краевом главке назначили служебную проверку
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Сотрудника полиции задержали около собственного дома. Фото: соцсети.Сотрудника полиции задержали около собственного дома. Фото: соцсети.
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Спецоперация прошла в накануне вечером в Геленджике. Сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю задержали подполковника полиции, начальника отделения исполнения административного законодательства отделения МВД по Геленджику Валерия Уварова.

- В 16:30 на улице около собственного дома он получил 550 тысяч рублей от неустановленного лица через неизвестного посредника за покровительство в области незаконных туристических поездок в горы - джиппинг, - рассказывает «КП» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в органах внутренних дел 43-летний Валерий Уваров служит с октября 1995 года. В занимаемой должности он работает чуть меньше четырех лет.

Материалы задержания направили в следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки». Максимальный срок по этой статье - лишение свободы до 15 лет со штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки, а также с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет.

Известно, что в краевом главке уже начали служебную проверку. По ее результатам будет решаться вопрос о дальнейшей службе подполковника Уварова.

Напомним, ранее в Геленджике осудили владельца «ГАЗа» за смертельный джиппинг. В августе прошлого года машина ехала по горной местности в окрестностях села Возрождение. Мужчина совершил маневр, и тогда автомобиль опрокинулся в овраг. В результате ДТП водитель и пассажиры получили травмы различной степени тяжести. Двоим из пострадавших был причинен тяжкий вред здоровью. 32-летний мужчина, который был за рулем, через два дня скончался в больнице от черепно-мозговой травмы.

О том автомобиль имеет неисправности тормозной системы и рулевого управления предприниматель и водитель знали заранее, но ничего не предприняли, чтобы устранить поломку.

Приговором суда владельцу «ГАЗа» назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно. Также он заплатил двум потерпевшим в счет компенсации морального вреда 600 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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