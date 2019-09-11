2019-09-11T16:12:09+03:00
Происшествия

Пилоты экстренно севшего в Краснодаре рейса из Москвы в Анталью по ошибке сообщили о захвате самолета

Стали известны подробности ночного инцидента
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Борт вынужденно сел в КраснодареБорт вынужденно сел в Краснодаре
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Поздним вечером 10 сентября в Краснодаре вынужденную посадку совершил рейс WZ5005 авиакомпании Red Wings, следовавший из Домодедово в Анталью. На его борту находились 215 пассажиров.

Когда самолет Airbus A321 находился над Черным морем, с экипажем пропала радиосвязь. Диспетчеры вызывали пилотов по всем каналам связи, но в ответ была тишина.

- Через несколько минут экипаж по ошибке установил код радиолокационного ответчика 7500, что означает захват судна. Этот сигнал получили диспетчеры в 21:01, но уже через две минуты пилоты подали новый сигнал – на борту авария. И только спустя еще несколько секунд они смогли передать точный код – 7600, означающий одностороннюю потерю связи, - сообщил «КП-Кубань» источник в авиационных кругах.

Разворот над Черным морем

Разворот над Черным морем

Российские диспетчеры согласовали полет с коллегами из Турции, но экипаж Airbus решил вернуться в Домодедово, так и не установив связь с принимающей стороной, а потом запросил внеплановую посадку в Краснодаре для устранения неполадок.

- В 22:07 посадка произошла в штатном режиме, - рассказали в пресс-службе международного аэропорта Краснодар.

После того, как проблемы со связью устранили, через два часа пассажиры тем же бортом благополучно продолжили путь в Анталью. Сейчас самолет летит из Турции в Самару.

Лайнер, который развернули над Черным морем, был выпущен 13 лет назад.

Разговоры пилотов самолета Москва-Анталия, экстренно севшего в Краснодаре, с диспетчером

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ИСТОЧНИК KP.RU

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