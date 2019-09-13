В Краснодаре в районе детсада, где дерево упало на ребенка, рухнуло еще одно

Инцидент произошел в краевой столице еще 10 сентября. Известно о нем стало только в пятницу. О происшествии рассказала мама девочки.

В Краснодаре возле детсада, где дерево упало на ребенка, рухнуло еще одно.

Около 10:30 на пересечении Горького и Кирова женщина припарковала машину. Она пошла забирать свою дочь из школы. Девочка в этом году пошла в первый класс, поэтому времени в образовательном учреждении проводит еще немного.

Когда они вернулись. Первоклассница запрыгнула на заднее сидение авто. И в этот момент огромная ветка упала на крышу транспорта. По салону прокатился грохот. Малышка сильно испугалась и заплакала.

Дерево, с которого упала ветка

- Ветка зелеными частями упала на меня, но я как-то рукой задержала ее, что не пострадала. Ребенок на заднем сидении очень сильно испугался, - рассказывает Людмила, мама девочки.

Фото с места происшествия

Женщина чудом увернулась от падающей ветки. Она ее не задела. Больше всего досталось иномарке. Ветки зелеными частями впились в переднее стекло, повреждения есть и на крыше. Дерево с авто убирали экстренные службы города. Участковый зафиксировал все повреждения.

Фото с места происшествия

Напомним, только 9 сентября в 10:00 на территории детского сада 48, который находится улице Красная, 167, произошло ЧП. Во время прогулки на двух детей из ясельной группы и воспитательницу упало дерево. В результате происшествия пострадали двое детей, а также воспитательница. Женщине диагностировали перелом ноги. Двухлетнюю девочку успели привезти в отделение с открытой черепно-мозговой травмой, но спасти ее не удалось не смотря на оказанную помощь она скончалась.

ТАКЖЕ

«Они не успели забежать на веранду»: родители детсадовцев рассказали о том, как дерево убило девочку

После гибели ребенка во всех образовательных учреждениях проверят деревья (читать далее)