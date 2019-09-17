2019-09-17T15:14:26+03:00
Общество

В Краснодаре пропала 15-летняя Светлана Марченко: что известно на данный момент

По словам матери, телефон девочки сработал в Ростове [подробности]
Евгения ХИЛЬКО@kp_kuban
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Светлану ищут третьи сутки.Светлану ищут третьи сутки.
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О том, где находится 15-летняя Светлана Марченко, ни родным, ни правоохранителям девочки неизвестно с 14 сентября. Именно в этот день ее видели в последний раз.

- Утром она, как обычно, вышла из дома и пошла на занятия, но так и не дошла. Хотя обычно не прогуливает, - сказала Анна, мама Светы. Женщина сразу же заявила в полицию о пропаже дочери.

Девочка должны была приехать в школу №10 на улице Колхозной. Но ни педагоги, ни одноклассники ее не видели.

По словам правоохранителей, Светлана заходила на свою страницу в соцсети, но лишь в первый день. Все сообщения, которые ей отправляли друзья и знакомые, школьница не открывала, хотя и была в онлайн.

К поискам девочки подключились волонтеры из отряд «Лиза Алерт».

- На данный момент мы помогаем расклеивать ориентировки с фото девочки, распространяем информацию в соцсетях, - сказала «Комсомольской правде» - Кубань» представитель поискового отряда «Лиза Алерт» в Краснодарском крае Екатерина Корольчук. - К сожалению, пока точно неизвестно, где находится девочка, потому организовать поиски с прочесыванием местности мы не можем.

Правда, как удалось узнать «КП» - Кубань», телефон девочки отследили... в Ростове.

- Вроде там же ее высадил водитель Blablacar. Это мне сказали в полиции. Как они узнали — не знаю. Я вообще не знаю, через чей аккаунт дочь забронировала поездку. И как водитель взял в машину ребенка?! Не понимаю, - сказала «КП» - Кубань» мама девочки Анна. - Но полиция продолжает искать.

ВАЖНО!

Приметы пропавшей девочки: рост - 164 сантиметра, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-зеленые. В день пропажи Светлана была одета в белую блузку, сине-серую клетчатую юбку, светло-серые кроссовки. С собой у нее был светло-бирюзовый рюкзак.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении ребенка, просят сообщить по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 102 (с мобильного).

А В ЭТО ВРЕМЯ

Пропавшая в Выселках 16-летняя школьница нашлась

Девочка пропала 31 августа в центре поселка Заречного Выселковского района. После этого никто ничего не знает о ее судьбе. Неизвестно, в какую одежду в момент исчезновения она была одета.

И вот спустя две недели школьницу нашли. Она жива. Эту информацию подтвердили представители добровольного поискового отряда «Лиза Алерт».

Сейчас с девушкой проводят беседу.

Фото: vk.com/lizaalert_krasnodarskij_kraj

Фото: vk.com/lizaalert_krasnodarskij_kraj

ИСТОЧНИК KP.RU

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