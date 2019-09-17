Погода на день города в Краснодаре: вероятны дожди, похолодание неизбежно

В ближайшие выходные Краснодар с размахом будет отмечать свое 226-летие. Гуляния пройдут во всех уголках краевого центра. Но погода готовит горожанам и гостям столицы Кубани не самый приятный подарок.

Синоптики предупреждают - на весь Краснодарский край медленно надвигается холодный фронт, который несет с собой дожди и похолодание.

- Основные осадки пройдут 18-19 сентября с усилением ветра до 23 м/с. Местами прогремят грозы. В четверг во время прохождения фронта температура воздуха не поднимется выше +21, а в выходные опустится до +17 градусов, - сообщают в Росгидромете.

При этом в ночь с субботы на воскресенье в Краснодаре похолодает до +5! Поэтому следует взять с собой не только зонт, но и теплые вещи, если вы планируете гулять по улицам вечером.

Будет ли салют? Если верить синоптикам, дожди в выходные хоть и возможны, но высока вероятность, что обойдется без осадков. Как обычно, надеемся на лучшее!

А НА МОРЕ?

Если бархатный сезон вас привлекает больше, чем День города в Краснодаре, то есть шанс погреться у моря.

На черноморском побережье Краснодарского края также не обойдется без небольших дождей и похолодания. Однако близость к теплому морю сгладит его.

По всему побережью пройдут осадки. В Анапе их ожидают днем в четверг, а в Сочи в ночь с пятницы на субботу. Температура воздуха понизится на три-пять градусов и приблизится к +20. А температура воды в Черном море пока опустилась только до +24.

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