2019-09-18T12:34:34+03:00
Общество

Кокорин прокомментировал первое совместное фото Мамаева с женой

Алана опубликовала его на своей официальной страничке в Instagram
Александра ПОДУШКО
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Фото: instagram.com/alana_mamaevaФото: instagram.com/alana_mamaeva
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Жена Павла Мамаева выложила первое совместное фото с мужем после его выхода на свободу 17 сентября. Снимок, который она опубликовала у себя на странице в Instagram, она подписала очень лаконично. Просто поставила эмоджи в виде сердечка.

На фото пара выглядит счастливой после такой долгой разлуки. Как раз вчера, когда футболиста отпустили, у него был день рождения. Ему исполнился 31 год.

Напомним, Мамаев и Кокорин вышли на свободу из колонии ИК-4 города Алексеевка по условно-досрочному освобождению вчера, 17 сентября. Футболисты оказались за решеткой после двух драк в центре Москвы 8 октября прошлого года. Их признали виновными в избиении чиновника Дениса Пака и водителя Виталия Соловчука.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин оставил комментарий под постом жены полузащитника Павла Мамаева Аланы.

«Возвращаю» - написал футболист.

А на своей странице он поздравил друга с днем рождения. Он выложил фото Павла Мамаева. Под ним он написал цифры - 31. Именно столько стукнуло недавно освободившемуся футболисту.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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