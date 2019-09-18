Кокорин прокомментировал первое совместное фото Мамаева с женой

Жена Павла Мамаева выложила первое совместное фото с мужем после его выхода на свободу 17 сентября. Снимок, который она опубликовала у себя на странице в Instagram, она подписала очень лаконично. Просто поставила эмоджи в виде сердечка.

На фото пара выглядит счастливой после такой долгой разлуки. Как раз вчера, когда футболиста отпустили, у него был день рождения. Ему исполнился 31 год.

Напомним, Мамаев и Кокорин вышли на свободу из колонии ИК-4 города Алексеевка по условно-досрочному освобождению вчера, 17 сентября. Футболисты оказались за решеткой после двух драк в центре Москвы 8 октября прошлого года. Их признали виновными в избиении чиновника Дениса Пака и водителя Виталия Соловчука.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин оставил комментарий под постом жены полузащитника Павла Мамаева Аланы.

«Возвращаю» - написал футболист.

А на своей странице он поздравил друга с днем рождения. Он выложил фото Павла Мамаева. Под ним он написал цифры - 31. Именно столько стукнуло недавно освободившемуся футболисту.

ТАКЖЕ

Кокорин и Мамаев вышли из колонии на свободу по УДО

17 сентября российские футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин вышли на свободу из колонии в городе Алексеевка Белгородской области (читать далее)

Алана Мамаева: Освобождение Паши – лучший подарок на день рождения

7 сентября жене футболиста исполнится 32 года (читать далее)