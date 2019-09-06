Алана Мамаева: Освобождение Паши – лучший подарок на день рождения

СЕГОДНЯ 13:12 2019-09-06T13:16:02+03:00

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Жена футболиста Павла Мамаева Алана прокомментировала новость об условно-досрочном освобождении мужа из колонии, назвав ее лучшим подарком на день рождения.

- У меня завтра др , и это лучший подарок для меня ! А на Пашин день рождения его ждет путь домой, - написала Алана в Instagram.

7 сентября Алане исполнится 32 года, этот день рождения она отметит без мужа. На свободу Павел Мамаев из колонии в Белгородской области выйдет 17 сентября, когда решение суда вступит в силу. В этот день футболисту исполнится 31 год.

alana_mamaeva Алана Мамаева об освобождении Павла

ИСТОЧНИК KP.RU