Алана Мамаева: Освобождение Паши – лучший подарок на день рождения
Жена футболиста Павла Мамаева Алана прокомментировала новость об условно-досрочном освобождении мужа из колонии, назвав ее лучшим подарком на день рождения.
- У меня завтра др , и это лучший подарок для меня ! А на Пашин день рождения его ждет путь домой, - написала Алана в Instagram.
7 сентября Алане исполнится 32 года, этот день рождения она отметит без мужа. На свободу Павел Мамаев из колонии в Белгородской области выйдет 17 сентября, когда решение суда вступит в силу. В этот день футболисту исполнится 31 год.
ИСТОЧНИК KP.RU
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