Свободен: В «Краснодаре» Мамаева больше не ждут

Этот день настанет скоро. Александр Кокорин и Павел Мамаев выйдут на свободу 17 сентября после того, как решение суда об их условно-досрочном освобождении вступит в силу.

Один из главных вопросов – каким будет футбольное будущее игроков? У Александра Кокорина, пока он находился за решеткой, истек контракт с «Зенитом» и он стал свободным агентом. Этот статус позволяет ему попасть в заявку любой российской команды даже после окончания трансферного периода, который завершился 2 сентября.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/730443" frameborder="0"></iframe> Секретарь Алексеевского районного суда - об освобождении футболистов по УДО.

По данным «КП», «Зенит» собирается предложить Кокорину новый контракт. И, вероятно, его зарплата будет понижена. Если футболист подпишет соглашение, он может быть заявлен для участие в РПЛ и выйти на поле. Все будет зависеть от его состояния здоровья и спортивной формы.

А вот у Павла Мамаева все еще действует контракт с «Краснодаром», рассчитанный до конца 2019 года. При этом клуб обратился в Палату по разрешению споров, чтобы расторгнуть соглашение, но попросил отложить рассмотрение заявление до тех пор, пока футболист не сможет лично присутствовать на заседании.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/730445" frameborder="0"></iframe> Заместитель алексеевского межрайонного прокурора Дмитрий Пакалов - об освобождении Кокорина и Мамаева по УДО.

В клубе никак не комментируют сообщения об условно-досрочном освобождении Мамаева. Как стало известно «КП-Кубань», позиция руководства клуба не изменилась – контракт будет расторгнут. Несмотря на трудности с составом из-за череды травм, «Краснодар» не включил Мамаева в заявки на участие в РПЛ и Лиге Европы.

Контракт футболиста с клубом расторгнут через одну-две недели после 17 сентября, когда Павел выйдет на свободу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/730439" frameborder="0"></iframe> Адвокат Юрий Падалко - об освобождении Кокорина и Мамаева по УДО.Виктор ЛЕВШАКОВ

- Нам сначала нужно уведомить стороны, собрать состав арбитров. У нас есть определенные сроки, прямо на следующий день мы ничего рассмотреть не можем, - рассказали журналистам в РФС.

Это значит, что Мамаеву придется ждать зимнего трансферного окна, чтобы попасть в состав другой команды РПЛ. Заявочный период откроется 22 января. Этого времени футболисту должно хватить, чтобы набрать нужную форму. О готовности принять Павла Мамаева говорили в «Урале» и «Ахмате».

Суд освободил Кокорина и Мамаева по УДО. Справедливо?.Опрос

ПОЧЕМУ «КРАСНОДАР» ВЫГОНЯЕТ МАМАЕВА

Футбольный клуб «Краснодар» сразу после того, как было опубликовано видео драки с участием Павла Мамаева в центре Москвы, сообщил, что намерен расторгнуть контракт с игроком и обратился в палату по разрешению споров Российского футбольного союза. Такова позиция владельца клуба Сергея Галицкого.

По словам миллиардера, это было сделано для того, чтобы воспитанники академии «Краснодара» знали, что с футболистов особый спрос, потому что они являются примером для других.

Адвокат Павла Мамаева Игорь Бушманов назвал «предательством» это решение, сказав, что «никто не застрахован от таких происшествий».

8 мая Мамаев был осужден Пресненским судом на один год и пять месяцев за участие в двух драках в центре Москвы, в июне Мосгорсуд изменил решение, но срок заключения оставил прежним. Он истекает в ноябре 2019 года.

А В ЭТО ВРЕМЯ

ФК «Урожай»: Пригласить Мамаева? Его жена говорила, что не очень любит Краснодар

- Не думаю, что Павел Мамаев любит Краснодар. А его жена не один раз публично заявляла, что ей здесь не нравится, - рассказал «КП-Кубань» пресс-атташе «Урожая» Николай Кристя. – К тому же мы пока выступаем во втором дивизионе, полагаю, что это не его уровень. Уверен, у Павла будут предложения и от клубов премьер-лиги (читайте далее)