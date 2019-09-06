2019-09-06T12:26:56+03:00
Спорт

ФК «Урожай»: Пригласить Мамаева? Его жена говорила, что не очень любит Краснодар

Во втором клубе кубанской столицы полузащитника не ждут
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Павел и Алана МамаевыПавел и Алана МамаевыФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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В футбольном клубе «Урожай» из Краснодара не готовы сделать предложение Павлу Мамаеву, который 17 сентября выйдет на свободу. В команде, которая выступает во втором дивизионе, считают, что Павел сам не захочет оставаться в Краснодаре.

- Не думаю, что Павел Мамаев любит Краснодар. А его жена не один раз публично заявляла, что ей здесь не нравится, - рассказал «КП-Кубань» пресс-атташе «Урожая» Николай Кристя. – К тому же мы пока выступаем во втором дивизионе, полагаю, что это не его уровень. Уверен, у Павла будут предложения и от клубов премьер-лиги.

Пока Мамаева связывает действующий контракт с ФК «Краснодар», но в течение месяца это соглашение будет расторгнуто в палате по разрешению споров РФС. До 22 января Мамаев не может быть заявлен для участия в Российской премьер-лиге. На поле болельщики увидят его не раньше марта 2020 года.

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У Павла Мамаева все еще действует контракт с «Краснодаром», рассчитанный до конца 2019 года. При этом клуб обратился в Палату по разрешению споров, чтобы расторгнуть соглашение, но попросил отложить рассмотрение заявление до тех пор, пока футболист не сможет лично присутствовать на заседании (подробности)

КСТАТИ

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- Приедь в Краснодар на четыре года, поживи там. После Москвы, - иронично предложила Алана Мамаева. – Когда мы туда переезжали, я говорила: «Что может быть проще, когда у тебя есть деньги, есть дети. В любом городе тебе всегда будет хорошо, ты все можешь купить». Нет. Целыми днями не выхожу из дома. Куда выходить? Краснодар - маленький город. Все тебя знают, все тебя фотографируют, когда выходишь без косметики, все тебя обсуждают. Мне ни с кем неинтересно! Там колхоз. Там все ходят на каблуках, чтобы в магазин сходить (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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